El tierno álbum de fotos de Jamaica, la hija de L-Gante, disfrutado de Mar del Plata

Después de la tormentosa separación, de la aparición de Wanda Nara en la vida de L-Gante, de causas judiciales por la cuota alimentaria, la casa y el régimen de visitas, y hasta el robo de pertenencias, el cantante de cumbia 420 y su expareja, Tamara Báez, hicieron las paces a fin de año y decidieron recibir el 2023 juntos, de vacaciones, en Mar del Plata. Lo hicieron por una hermosa causa: su hija Jamaica, que sigue disfrutando de la playa y de unos días de felicidad plena junto a sus padres en una casa de Sierra de los Padres que usan como base.

L-Gante, en plena temporada, hace shows por toda la costa y cuando regresa a nuestra ciudad pasa tiempo junto a su hija y a Tamara, que en su Instagram (tiene más de un millón y medio de seguidores) va subiendo historias y posteos todos los días de sus días felices en La Feliz.

Tamara y L-Gante volvieron a mostrarse juntos, luego de varias semanas en las que el cantante coqueteó con Wanda, de quien se alejó parece que definitivamente antes de las Fiestas. Ahora Elián volvió a la soltería, se mostró con una joven influencer desde la cama, y no se pierde un solo after luego de sus shows en la costa.

En Mar del Plata, los padres de Jamaica alquilaron una casa en Sierra de los Padres con un amplio parque y una pileta para que la nena tenga todo a su alcance, algo que Tamara Báez decidió compartir a través de las redes sociales, mientras continúa con su trabajo como influencer exhibiendo diferentes marcas que a acompañan. L-Gante sigue con una serie de shows por la costa atlántica, y sube a su Instagram las caravanas con sus fanáticos.

Tamara sube toso los días imágenes de cómo su hija disfruta de la playa, de las sierras, de sus paseos por la peatonal, de las clásicas facturas marplatenses y de las reuniones con los amigos que reciben en la casa. También de la ropa que se compra en nuestra ciudad, una de sus salidas más comunes. De noche, claro, Tamara sale con amigas a bailar, y todo queda registrado en sus historias de Instagram.

"Ella está muy feliz y es lo que nos importa"

Tamara le dio una entrevista a “Socios del Espectáculo” desde el jardín de esa casona en la que están disfrutando del verano: “Me encantó este lugar”, dijo ella, con Jamaica a upa. “Ella está muy feliz y eso es lo que nos importa a nosotros. Nos dimos cuenta que tiene que estar todo bien por ella”, contó sobre este nuevo vínculo con L-Gante luego de varios meses de guerra mediática.

“Está bueno llevarse bien, salimos de joda juntos ya. Está todo bien, somos como amigos”, agrego, sobre su actual situación sentimental, puntualizó: “Estoy bien, súper. Estoy sola, tranquila con mi hija. Ya aprendí, hace bastante que estoy sola, lo llevemos bien".

Mientras ellos disfrutan y pasan tiempo juntos, algunos usuarios de las redes sociales criticaron a Tamara por mostrarse con su ex. "No, Tami. Que bajo caíste. ¿Y el amor propia y la dignidad dónde quedaron?", le escribieron. Y ella respondió: "¿Qué? ¿No puedo juntarme con el papá de mi hija? ¿Tratar de que todo esté bien? Ver la felicidad de mi hija cuando nos tiene a los dos no tiene precio. Se puede estar separados y estar bien. Traten de hacerlo. Al principio no pensé muy bien, ahora cada vez más lo estamos entendiendo más. El vínculo nuestro es de por vida", comentó en su Instagram.