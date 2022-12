La filosa comparación que la ex de L-Gante disparó contra Wanda

El romance de Wanda Nara y L-Gante ya está blanqueado desde el lunes y eso despertó el enojo de Tamara Báez, quien este jueves acusó a la empresaria de arruinar la familia que tenía con L-Gante y de estar demasiado rápido cuidando a su hija Jamaica: “Ahora veo que agarra de la mano a mi hija. Tenés cinco, andá a criar los tuyos, reina”, disparó desde sus historias de Instagram, en una cuenta en la que tiene más de un millón y medio de seguidores.

La expareja de L-Gante se hizo eco del video viral de Wanda sin extensiones y lo compartió en sus historias.“Hundila como ella lo hizo con la China por meterse con hombres casados y romper una familia”, le escribió una de sus seguidoras y la joven subió ese mensaje. Y posteó otro en el que le escribieron: "Con todo Wacha, para que sepa donde se metió. Te cargaste una familia por zorra, siempre le comento en sus estados las mismas palabras que ella usó con La China pero los borra. Ejemplo de qué puede ser esta mujer grande?", y una agresión que no borró a propósito, para tirarle un dardo tremendo a la nueva novia de su ex pareja.

Pero no se quedó en eso, y fue por más: arrobó a la China Suárez, que estuvo en el ojo de la tormenta en el Wandagate. “@sangrejaponesa te acordás cuando decía que arruinaste una familia? jajaja. Acá arruinó una familia de ocho años y una bebé de uno”, aseguró Tamara.

“Empresaria y todo lo que quieras para mí no es ejemplo de nada. Cuando le mandé mensajes mientras yo estaba en la relación con él me lo negó, ahora veo que agarra de la mano a mi hija”, escribió indignada. Y remató: “Tenés cinco andá a criar los tuyos, reina”.

A Tamara Báez no le gustó nada que L-Gante le presentara a Wanda Nara a Jamaica, y que subiera a sus redes fotos de los tres juntos, en la pileta de la casa del cantante, y mirando juntos el partido de la Selección. “Si vas a andar presentándole mujeres a mi hija no quieras venir a estar conmigo jajaja. Un poco de respeto, no le hagas lo que me hacías a mí con otra. Te mando dos besitos, porque tres son mucha plata”, escribió compartiendo un polémico chat con su expareja.