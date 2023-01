Se separó y a las dos semanas asaltó su exsuegro: lo detuvieron

El avance de una investigación a cargo del fiscal Mariano Moyano permitió identificar y detener a un sujeto que protagonizó un violento robo en la casa de su ex suegro apenas dos semanas después de separarse de la pareja. Las autoridades judiciales ordenaron el alojamiento de Hugo Paredes en la Unidad Penal 44 de Batán.

Tal como adelantó 0223, la víctima de 59 años denunció que dos personas lo sorprendieron la madrugada del 10 de enero pasado en su casa donde lo golpearon y tras robarle el celular le exigieron la entrega del dinero correspondiente a la jubiación recientemente cobrada.

A partir de las imágenes de las cámaras de seguridad que aportó una vecina, el denunciante comprobó que los autores eran su ex terno y el ex cuñado de ese hombre, mientras que un tercer sujeto no pudo ser identificado.

La tarea de la DDI permitió, tras la realización de un par de allanamientos, detener a imputado y trasladarlo a la Unidad Penal 44 de Batán. Este martes será trasladado a la Tribunales para prestar declaración.