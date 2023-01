¿Culpables o inocentes?: se conoce el veredicto final por el crimen aberrante de Lucio Dupuy

El 2 de febrero se conocerá el veredicto final del juicio por el crimen de Lucio Dupuy, el nene de cinco años de La Pampa que murió después de sufrir una serie de golpes, torturas y abusos. Las únicas apuntadas por el aberrante hecho son Magdalena Espósito Valenti, su mamá, y la novia Abigail Páez.

Ambas mujeres están presas desde el 26 de noviembre de 2021, el mismo día en que llevaron al niño muerto a la guardia del Hospital Evita de Santa Rosa. En ese momento, la pareja dijo que habían sufrido un robo y que los supuestos ladrones habían atacado al nene. Era todo mentira.

Y ambas enfrentaron un juicio que finalizó, después de 18 audiencias, el 22 de diciembre del año pasado. Como se trata de un caso de abuso sexual infantil, el debate se hizo a puertas cerradas pero en los últimos días comenzaron a trascender algunos detalles de los testimonios y las pruebas expuestas ante los jueces pampeanos Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora.

Una de las voces más contundentes fue la de Juan Carlos Toulouse, el forense que practicó la autopsia. El médico dijo que Lucio falleció producto de una “golpiza feroz”; dijo que el nene tenía quemaduras, mordidas, lesiones en varias partes del cuerpo y que había sido víctima de abusos sexuales recientes y de vieja data.

Y dijo que en 32 años de profesión no había visto nada igual: “No hablo de todo lo que tenía por respeto al nene y a la familia pero tengo 27 años de forense y 5 años en La Plata, he visto nenes y traumatismos, pero esto así no lo vi nunca”.

También se ventilaron distintos chats entre Espósito Valenti y Páez. Las mujeres discutían porque decían que el nene interfería en la relación y la novia de la madre llegó a decir que Lucio le “amargaba la vida”. En una charla, por ejemplo, contaron que lo dejaron en el patio en penitencia bajo la lluvia.

Tampoco faltó la palabra de las acusadas en el debate. “A muchos les parecerá mal que no esté llorando, pero me mentalicé ser lo más fuerte posible para poder hablar claramente. A Lucio lo lloro en privado, me parece más humano que hacerlo delante de personas que no me conocen a mí, ni conocieron a Lucio”, declaró la mamá de Lucío, mientras que la madrastra aseguró: “Mi intención jamás fue lastimarlo y mucho menos matarlo. Me duele en el alma, lo extraño mucho”.

La fiscalía busca que ambas mujeres reciban la máxima condena. Para la madre biológica, la acusación es por “abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización con acceso carnal vía anal con un objeto agravado por haber sido cometido por la ascendiente (progenitora), con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años y todo como delito continuado en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía”. Y para Páez, los cargos son los mismos a excepción del agravante vincular.

La querella que representa a los Dupuy compartió el encuadre de las figuras pero también sumó la acusación por “odio de género”, al sostener que Lucio fue asesinado por ser varón. “A Lucio lo matan por ser varón, por odio al género opuesto porque, según ellas, interfería en su relación”, sostuvo al respecto en declaraciones periodísticas Ramón Dupuy, el abuelo de la víctima.

Lo que se dará a conocer este 2 de febrero es solamente un veredicto condenatorio o absolutorio y recién en el transcurso de las próximas dos semanas se sabrá la pena, siempre y cuando Espósito Valenti y Páez sean declaradas culpables. Lo cierto es que si los jueces del Tribunal de Audiencias de Santa Rosa confirman la hipótesis fiscal, la única condena de posible aplicación es la prisión perpetua.