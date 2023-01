¡Microteatro está de estreno! Se inaugura febrero con 14 obras en cartelera

En Chauvín se puede vivir la experiencia de Microteatro todos los días a partir de las 21.30 hasta la 01.40. Febrero trae la selección de las mejores obras de cada mes del último año.

Esas obras que te hicieron reír, las que te recomendaron y no llegaste a ver, las que volverías a ver una y mil veces más, se reúnen en el subsuelo de Chauvín con elencos de Microteatro Buenos Aires y Mar del Plata.

¿Qué hay para ver?

Escapada a Mar de las Pampas

¿Qué no puede faltar en el bolso de viaje? Según Lidia y Agueda hay una que es imprescindible…Para algunas cosas no hay edad.

Dramaturgia: Javier Pomposiello

Dirección: Belén Rivero

Asistencia de Dirección: Agustín Alberro.

Elenco: Silvia Aiace, Liliana Lallana y Carlos Depratti.

Paranoia

¿Hacer un viaje o hacer terapia? Cuando todo a tu alrededor parece un complot mundial, cualquiera (o ninguna) puede ser la salida.

Dramaturgia: Atilio Veronelli.

Dirección Agustín Barovero.

Elenco: Marcelo Goñi y Gastón Rossi.

Actualizados

Una pareja "normal" organiza su día... pero el control se les va de las manos ¿Se animarán a actualizarse?

Dramaturgia: Hernán Leonardo Laperuta.

Dirección Natalia Prous.

Elenco: Alicia Bruno y Diego Almeida.

Como te ven, te tratan

Para Carlos, despertar de 30 años en coma puede ser un shock y más aún si vive en Argentina, pero el amor todo lo puede, o casi todo…

Dramaturgia: Florencia Yadid

Dirección: Belén Rivero y Gastón Rossi.

Elenco: Marcelo Goñi, María Valeria Guazzelli y María Cecilia Catoi.

Bebé a la carta

Cristian y Esteban te dan la bienvenida a la mejor previa de tu vida. Eso sí, puede que la salida se demore un poco…

Dramaturgia: Sebastián Vigo

Dirección: Agustín Barovero.

Asistencia de Dirección: Flaco Basirico.

Elenco: Nella Giacomino, Lucas Deyacobbi, Agustín Barovero.

¿Te queres casar conmigo?

El futuro de esta pareja está condicionado por “LA SUERTE”…los números, el azar, el dinero y la lotería influyen al momento de responder la gran pregunta: “Te querés casar conmigo”

Dramaturgia: Pablo Novak.

Dirección: Mariela Usabel.

Elenco: Liliana Vignola – Oscar Miño

El niño problema

La maestra de segundo grado se reúne con los padres de su clase para hablar sobre lo que nadie quiere hablar: el niño problema.

Dramaturgia: Juan Ignacio Fernández.

Dirección: Jimena del Pozo Peñalva.

Elenco: Graciana Urbani y Poli Broner.

INADI, Buenas tardes

Clara es nombrada inspectora del INADI. Ha estado esperando este momento desde siempre. Su primera misión es intervenir la oficina más problemática, la que aún no se ha podido modernizar, donde nadie quiere ir, donde ningún delegado puede resistir: la oficina de Marga y Marino.

Dramaturgia: Juan Ignacio Fernández.

Dirección: Jimena del Pozo Peñalva

Elenco: Graciana Urbani, Poli Broner y Mayra Homar.

En tus redes

Cuando revisás las redes de tu amor corrés el riesgo de encontrar cosas que quizás hubieras preferido no saber.

Dramaturgia: Lorena Romanin.

Dirección: Lorena Romanin.

Asistencia de Dirección: Jimena Morrone.

Elenco: Marco Gianoli y Salomé Boustani.

Si te hace reír es amor

Josefina y Manuel atraviesan una crisis y van a terapia de pareja con Victor. En una sesión de lo más particular descubrirán que al final del día, solo se quiere estar con ese alguien que te hace reír.

Dramaturgia: Julia Eva Saggini.

Dirección: Ramiro Delgado.

Asistencia de dirección. Ramiro Delgado.

Elenco: Julia Eva Saggini, Federico Marrale y Julián Cortina.

Actuar es mentir

Guido asiste a una obra de teatro para ver actuar a su actriz favorita: su novia. Lo que no sabe es que se encontrará con un engaño del que él también es protagonista. 15 minutos a pura risa.

Dramaturgia: Julia Eva Saggini.

Dirección Julia Eva Saggini.

Elenco: Julián Cortina, Julián Chertkoff y Brenda Lem.

Aniversario

Susana y Roberto ya no tienen sexo, no se soportan, pero festejan sus 37 años de casados. De pronto llega un amigo con novia nueva y más joven. Este encuentro podría empeorar todo entre ellos...aún más...

Dramaturgia: Nelson Valente.

Dirección: Nelson Valente.

Asistencia de dirección: Mayra Homar.

Elenco: Mayra Homar, Cristina Maresca, Enrique Amido y Carlos Rosas.

El chacal

Un día como cualquiera en una abadía en los Alpes Suizos tiene lugar un “encuentro” de lo más peculiar, que viene a irrumpir la paz. La madre superiora y sus hermanas no claudicaran ante el policial más escandaloso de todos los tiempos.

Dramaturgia: Melisa Hermida.

Dirección: Melisa Hermida.

Asistencia de Dirección: Pablo Fiscarelli.

Elenco: Fernando Sala, Matías Labadens, Pablo Fiscarelli y Gonzalo Ruíz.

Una de abogades

En un desopilante juicio oral donde el jurado será el público, un muy particular juez con su muy particular secretario llevan adelante el litigio donde intentarán descubrir si se cometió o no un particular crimen.

Dramaturgia: Melisa Hermida.

Dirección: Melisa Hermida.

Asistencia de dirección: Pablo Fiscarelli.

Elenco: Fernando Sala, Matías Labadens, Pablo Fiscarelli y Magdalena Grondona.

Aprovechá las promos:

Los días lunes, martes y miércoles hay 2x1 en entradas para residentes.

Los miércoles, jueves y domingo hay 3x2 en entradas con happy hour extendido.

Todos los días tu entrada viene con media pinta de cerveza de cortesía.