La mujer apuñalada desmintió un ataque de la nena de 14 años y acusó a su mamá: "La inculpó para no ir presa"

La mujer de 37 años que el miércoles a la tarde fue apuñalada en el abdomen en un PH del barrio Florencio Sánchez de Mar del Plata desmintió la versión inicial: dijo que la agresora no fue la adolescente de 14 años sino su mamá, a la que acusó de inculpar a su propia hija para no ir presa.

En declaraciones a 0223, Valeria Soledad Mansilla Monroy, la mujer que fue acuchillada en el abdomen, relató detalles de la agresión mientras se termina de recuperar desde el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde permanece internada.

El PH, en realidad, es una pensión de siete departamentos donde viven varias personas y Soledad se encarga de limpiar los espacios comunitarios: baños, patio, pasillo y vereda.

La discusión, según contó, se originó porque encontró un balde "rebalsado e inundado" en uno de los baños. La mujer sacó su teléfono celular para grabarlo y mostrárselo a la dueña de la pensión. Fue en ese momento que la menor, inicialmente implicada, le gritó y la insultó, pero ella la ignoró simulando que no podía oírla por la música que escuchaba con auriculares.

Soledad aseguró que "la nena de 14 años es maleducada, siempre grita e insulta a todos" y confió que fue la progenitora la que dejó el balde en el lugar. "Por eso la nena se anoja cuando me vio grabando", afirmó.

"Seguí barriendo mirando el piso cuando veo dos pies ligeros que venían hacia mí. Cuando levanté la vista vi bajar la cuchilla y clavarse en mi abdomen", detalló sobre el momento exacto en el que la atacó la mujer.

La víctima contó a este medio que su agresora - identificada como Mariana - "hizo que la hija asuma la culpa para zafar de ir a la cárcel". "La nena no fue", reveló.

Dolorida, la mujer alertó a la dueña de la pensión, quien rápidamente la asistió y dio aviso al servicio de emergencias, hasta la llegada de la ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) que la trasladó al Higa.

Por estas horas, Soledad permanece internada en el Higa, donde se termina de recuperar de la lesión que recibió en la panza. "La cuchilla atravéso la pared abdominal. Me pusieron un drenaje y ahora tengo el abdomen desfigurado. Recién hoy me dieron de comer y si para mañana evoluciono bien me dan el alta. Los médicos están con dudas de que pueda haber algún corte que no pudiera ver el ojo humano", indicó.

Si bien en la causa tomó intervención el fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Walter Russo, quien imputó a la adolescente del delito de “homicidio en grado de tentativa” y dispuso su traslado al Centro de Admisión y Derivación de Menores, la mujer adelantó que cuando se reponga irá a la fiscalía para denunciar a la responsable.