“Fue un accidente”: la indignante defensa del fundador del club de los 8 rugbiers

El fundador del Náutico Arsenal Zárate Rugby, el club donde jugaban los ocho rugbiers acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa, defendió este lunes a los imputados al decir que "no son asesinos" y que la muerte del joven de 18 años "fue un accidente". "Lamentablemente peleas hay, hubo y van a seguir habiendo. Fue un accidente. Decir que estos chicos forman un grupo que fue a matar es una payasada total", afirmó el fundador del Náutico Arsenal Zárate Rugby, Bernardo Ditges, en diálogo con Radio con Vos.

"No salían a atacar, no son perros. Se pelaban. Hay gente que se pelea más y otra que se pelea menos. No son personas que salían a atacar", dijo el referente del club, quien aseguró que jugó al rugby con algunos de los acusados y que es amigo de sus familias,. Además, señaló a quienes fueron testigos del crimen y no intervinieron. "Todos los que estaban filmando y tienen las evidencias son partícipes también. En vez de estar con la camarita divirtiéndose viendo cómo lo estaban matando, tendrían que haber dejado la camarita y parar la pelea", opinó.

A pesar de manifestar su "lástima" por los familiares de la víctima, Ditges redobló la apuesta y ratificó que le da "lástima que se haya hecho tan mediático esto”. Dijo que las acusaciones en contra de los rugbiers "son mentira", desmintiendo que son "hijos del poder porque son familias muy humildes".

Ditges apuntó contra uno de los custodios del boliche "Le Brique" que declaró en el juicio: "Había un patovica que se largó a llorar en el juicio. ¿Un tipo de dos metros no se puede meter a separar?"

“Yo sé que no son asesinos. Mataron a una persona y tienen que pagar por lo que hicieron", comentó, aunque el hombre insiste con que "no fueron los ocho" los que atacaron sin piedad a la víctima de 18 años, a lo que exigió que "dejen de ensuciar a todo el entorno”. "Se tiene que condenar a los culpables, pero como cualquier juicio. Tiene que ser condenado por el juez, los testigos y no por la parte mediática". "No son asesinos. Mataron a una persona y tienen que pagar. No fueron los ocho", concluyó.