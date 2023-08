"Está todo mal lo que hicieron con nosotros": el reclamo de los rugbiers que mataron a Fernando Báez Sosa

Los ochos rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa participaron este martes de la audiencia de apelación ante el Tribunal de Casación Penal de La Plata y solo uno de ellos se animó a hablar ante los jueces y los padres del joven de 18 años que murió asesinado a golpes en enero de 2020, a la salida de un boliche en Villa Gesell.

Condenado a perpetua por el “homicidio doblemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso real con ideal con lesiones leves”, Máximo Thomsen, con la voz temblorosa, tomó la palabra y reclamó: "Está todo mal lo que hicieron con nosotros. Me gustaría poder encontrar un poco de legalidad en todo esto".

El rugbier oriundo de Zárate se quejó de que la defensora oficial que les fue asignada en las primeras horas de su detención, María Verónica Olinidi Huespi, no les mostró qué pruebas había para detenerlos, ya que les dijo que "no había tiempo".

Luego, el condenado fue interpelado por la madre de Fernando, Graciela Sosa, que le preguntó por qué habían matado a su hijo. "En la vida se me hubiese ocurrido o se me ocurriría matar a alguien", manifestó Thomsen, uno de los que quedó filmado por las cámaras de seguridad cuando golpeaba sin piedad a la víctima en la puerta del boliche "Le Brique". "Nunca tuve intención de matar a nadie, menos planificar algo", agregó.

Fernando Báez Sosa tenia 18 años cuando fue asesinado a golpes.

Ni Graciela ni su esposo, Silvino Báez, se conmovieron con las palabras del rugbier y la mujer agregó, quebrada: "Hoy mi vida es un fracaso, camino por caminar". En la previa, había pedido que "sea perpetua para todos" porque "todos participaron".

"No existe un día que no pase sin pensar en mi hijo, lloro todos los días, lo extraño y trato de sobrellevar mi vida como puedo. Es muy difícil el día a día, no le deseo a nadie que pase por esto. Todos los chicos merecen ir a divertirse y volver sanos", agregó la mujer de 57 años.

Por su parte, Silvino también se expresó frente a la prensa, antes de ingresar a la audiencia: "Esperemos a ver qué dice la Justicia. Estamos con fuerza. Esto está a cargo de los jueces. Estos tres años y medio no encontramos la paz, pero esperamos justicia".

"No pidió perdón, hablaba sollozando como si fuera inocente. Creo que trata de zafar, pero está en un lugar muy complicado. No los veo arrepentidos", agregó el papá del joven asesinado al salir del Tribunales.

En tanto, el abogado de la familia Báez Sosa, Fernando Burlando, aseguró: "Creo que el Tribunal va a dictaminar lo que corresponda, vemos en la sentencia -desde nuestro punto de vista- algunas fallas en los razonamientos. Y tanto la fiscalía como la defensa han esgrimido esos errores. Analizándolo cruelmente, se dará la condena de los ocho y no lo contrario".

Silvino Báez y Graciela Sosa estuvieron presentes en la audiencia de apelación.

Mientras que, sobre Thomsen, indicó: "Dijo que no entendía, que quiere un proceso de legalidad. Reprodujo alguna central que expresaron sus abogados en los recursos de Casación".

"Les dieron la oportunidad a todos y el único que se expresó fue él. A mí no me sensibiliza nada, a esta altura menos. Les dimos oportunidades en el juicio para que se expresen sinceramente, y no lo hicieron", cerró el letrado.

En febrero pasado, el Tribunal Oral Criminal de Dolores impuso la pena de prisión perpetua sobre Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano y Ciro Pertossi por el delito de homicidio agravado por premeditación y alevosía. Mientras que Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi fueron condenados a 15 años de prisión.

Todos están detenidos en el pabellón 6 de Melchor Romero que es el lugar donde fueron alojados antes del juicio y de donde salieron por primera vez este martes para asistir a la audiencia de apelación ante Casación en La Plata.