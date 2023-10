River se adueñó del superclásico en La Bombonera

Era lo que necesitaba River y lo que precisaba Demichelis para ganar tranquilidad en medio de un clima interno enrarecido. Boca quería ganar, por lo que significa el partido y porque era en su cancha, aunque su principal objetivo era otro. Quedó claro lo importante que fue para Almirón que en el complemento quemó las naves y mandó a los que había guardado para el choque del jueves con Palmeiras. Pero el "millonario" fue un poco más, se encontró con un gol casi de casualidad porque el remate de Pérez se perdía y rebotó en Rondón para meterse en el primer palo. En el final, con el local jugado, Enzo Díaz convirtió el 2 a 0 definitivo en la fecha de clásicos de la Copa de la Liga.

Con un equipo totalmente diferente al que venía utilizando, Boca no hizo pie en casi todo el primer tiempo. Pero de todas maneras, aunque River manejó la pelota, no sufrió demasiado porque estuvo bien parado y los pases de los mediocampistas millonarios no llegaron a destino. Igual fue el más peligroso y tenía el control del partido. El conjunto de Demichelis se adueño de la mitad de la cancha y, a partir de ahí, lastimó. Del otro lado, se apostó a la segunda pelota con un Benedetto que tuvo movilidad pero no estuvo preciso. El "9" contó con una chance clarísima mano a mano con Armani, no definió, lo quiso gambetear y el arquero le adivinó la intención.

Con el correr de los minutos, Boca emparejo el juego en el medio y se hizo más equilibrado. Pero todo se quebró a los 41'. Paulo Diaz cortó lejos sobre Weigandt (con falta que no cobraron), River atacó por izquierda, Ramírez se cayó cuando quiso despejar y quedó la pelota en el área, tocaron atrás para Enzo Pérez que cobró al arco, con tanta suerte que un remate que se iba afuera se desvió en el camino en Salomón Rondón y se clavó contra el primer palo. 1-0 y protesta generalizada por el arranque de la jugada. Ni Merlos adentro ni Paletta en el VAR cambiaron de decisión y se calentó el clima. Obviamente, envalentonó a River y desarticuló a Boca, y de no haber sido por Romero, que achicó perfecto ante un mano a mano con Lanzini, podría haber sido peor el camino al vestuario.

Almirón no esperó y metió mano en el vestuario. Medina, "Equi" Fernández y Barco, tres habituales titulares adentro y tatar de rearmar el medio. Y salió a llevárselo por delante, recuperó rápido, presionó, Benedetto asistió a Janson y Díaz lo cerró justo cuando se aprestaba a definir. Enseguida, Medina tiró un centro desde la derecha y Herrera se la sacó de la cabeza al "Pipa". Pero el "Millonario" se acomodó a los cambios y volvió a tomar protagonismo, Barco casi estira la cuenta, a Romero se le escapó pero con suerte se perdió fuera del arco. Demichelis también metió mano y empezaron a jugar al "ajedrez", en un desarrollo que se había partido. Demasiado temprano, Almirón rompió el equipo con los ingresos de Cavani y Zeballos para parar un 4-2-4 agresivo pero desequilibrado.

Y casi le da resultado, porque llegando a la media hora, Cavani fue a disputar con Armani, pegó en el travesaño y empujó al gol, pero fue anulado por un offside muy fino que el VAR confirmó y volvió a enojar a todos. Boca se lo llevó por delante pero quedaba desarmado y podía pasar cualquier cosa. Demichelis lo cerró con Funes Mori para agregar presencia en defensa. Y el loca no llegó más, no tuvo ideas, no tuvo profundidad y sólo faltaba esperar el momento en el que River lo definiera. Lo tuvo dos veces Colidio y, en una, después de la atajada de Romero, Enzo Díaz capturó el rebote y selló el 2 a 0 definitivo.