Capítulo 14: Sinner y Alcaraz definirán el campeón en Cincinnati

Tanto el italiano como el español hicieron los deberes y ganaron sus partidos de semifinales para enfrentarse por decimocuarta vez mañana.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se verán las caras mañana en la final del Masters 1000 de Cincinnati. Sin dudas los dos mejores del momento llegan a la final para decidir quiere será el campeón 2025.

En primer turno, el número 1 del mundo venció 7-6 (7-4), 6-2 a la gran revelación del torneo, Terence Atmane, en poco menos de una hora y media de juego para acceder al partido por el título.

Mientras que el español, venció a Alexander Zverev por 6-4, 6-3 en poco más de una hora y media de juego para meterse en una nueva final en su carrera.

El encuentro de mañana será el número 14 entre ambos. El historial es favorable a Alcaraz que ganó 8 de los 13 en los que se enfrentaron. Además en lo que va del año ya se vieron las caras 3 veces: dos fueron para el español (ambas en polvo de ladrillo); mientras que la victoria para el italiano fue en la final del Wimbledon.

Actualmente Sinner lidera el ranking ATP con 12030. Mientras que Alcaraz lo sigue un poco más relegado en el segundo lugar con 8590. Un dato a tener en cuenta con respecto al ranking es que si Sinner no gana el torneo perderá algunos puntos ya que defiende el título; mientras que si el murciano se queda con el sumará 970 puntos acortando la diferencia con su rival ya que el año pasado quedó eliminado en primera ronda.