Denuncian abandono de animales en el predio del ex Aquarium: "Las imágenes hablan por sí solas"

En las últimas horas se conocieron graves denuncias sobre el estado de los animales que permanecen en el predio del ex Aquarium de Mar del Plata, cerrado desde hace cinco meses. Imágenes y testimonios difundidos muestran lobos marinos y delfines aún dentro de los estanques, aparentemente sin atención ni cuidados.

Vecinos que ingresaron al lugar aseguraron que los ejemplares "están abandonados, muertos de hambre y con el agua podrida". Uno de los testimonios señala: "Me muero de dolor, es terrible. ¿Será que alguien les dará de comer? Hace cinco meses que están ahí, es raro que estén vivos si no comen". Otro relató que un joven ingresó al predio y encontró "muchos animales en estanques en condiciones deplorables".

Juan Antonio Lorenzani, directivo de la entidad Fundación Fauna Argentina, se manifestó a través de sus redes sociales tras ver las fotos que se difundieron durante las últimas horas. "Lo que se puede observar es el abandono no solamente del lugar sino de los delfines. A simple vista el agua está de color verdosa y los animales en aparentemente abandono", dijo, y agregó: "Las imágenes hablan por si solas".

Las fotos que circularon en distintos grupos de la ciudad muestran a varios delfines en un tanque y a un lobo marino en un espacio deteriorado, en aparente estado de abandono.