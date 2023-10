¿Hubo falta? El codazo de Paulo Díaz en la previa del gol de River que enojó a todo Boca

Como no podía ser de otra manera, el superclásico es polémico. Muy cuestionado en la designación, mucho más cuando aparecieron imágenes con un pantalón de River y con una bandera "millonaria", Andrés Merlos se encargó de complicarse solo en el primer tiempo en La Bombonera, no sacando tarjeta de un lado y sí del otro, y generando el enojo de los locales. Encima, en la jugada del gol de Salomón Rondón, hay una falta previa clara de Paulo Díaz sobre Weigandt que no observó y que el VAR (Héctor Paletta) no llamó pra revisar y se terminó yendo al vestuario envuelto en los insultos de los hinchas "xeneizes". Mirá la jugada.