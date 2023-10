Agencias aseguran que el PreViaje “ayuda” a Mar del Plata y “pelearán” para que siga funcionando

Los dichos de Patricia Bullrich, que comparó al PreViaje con un “plancito” y aseguró que lo va a eliminar si sale elegida presidenta, no fueron bien recibidos por las agencias de viaje de Mar del Plata, que sostienen que el programa debe seguir siendo una política de estado, ya que argumentan, “es un motor económico” para el sector y dinamiza el turismo durante la temporada baja en la ciudad.

“Para las agencias de viaje, el Previaje siempre es un motor de venta. Una vez finalizado cada Previaje, el porcentaje de ventas relacionado lo vendieron las agencias en un 57%. Los hoteles adheridos al programa o servicios también lo utilizan, pero la mayoría de las ventas lo generan en las agencias de viaje y no podemos negar que el Previaje siempre nos vino bien. Y se vende para una temporada baja que seguramente sería más baja aún”, sostuvo Marcela Tripiana, vicepresidenta de la Asociación de Empresas de Viajes y Turismo (Aevyt), que representa a Mar del Plata y el sudeste bonaerense.

En declaraciones a 0223, Tripiana admitió que el Previaje “siempre tiene cosas para mejorar”, pero ante la consulta acerca de la decisión de no darle continuidad -como es el caso de la candidata de JXC o el de La Libertad Avanza- “la decisión política de cada candidato, habrá que pelearla si se puede continuar”.

Marcela Tripiana, vicepresidenta de la Aevyt MDP. Foto archivo: 0223.

“El Previaje ayuda porque Mar del Plata tiene un montón de cosas para que disfrute el turista. Es importante en la recepción de pasajeros y en las agencias receptivas y a su vez para la emisión. La gente consulta más cuando hay Previaje porque ese beneficio después le queda con el reintegro y muchos acomodan las fechas de sus vacaciones. Por ahí los tiempos cortos no da para que se cierren muchas compras, podrían ser más. Cuando se anuncia con mucha anticipación, por ahí hace retraer las ventas. Entonces se concentra en ese período. Pero el Previaje ayuda y para nosotros es un motor económico muy importante”, insistió.

“Habría que discutir, darle un argumento para que sí, y tal vez acomodar cosa para darle algo más justo. Y no sacrifiquemos otras obligaciones del estado pensando solo para el Previaje. Para las agencias es muy importante”, concluyó.

Durante el debate presidencial de este domingo, la líder del PRO, Patricia Bullrich, argumentó que genera "gasto fiscal brutal" y dirigiéndose a Sergio Massa, le recriminó: "Inventás todos planes que lo único que hacen es aumentar el gasto". Y siguió: "No me vengas con plancitos que llevan de vacaciones a los chicos a Bariloche. Vamos por 46 millones de argentinos, a bajar la inflación, a no tener más déficit, a tener un país más ordenado y que la gente pueda tener crédito. Déjate de joder con eso", sentenció.