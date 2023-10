Bullrich descartó seguir con PreViaje y financiar viajes de egresados: "Hay que dejarse de joder con eso"

La candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, avisó en el debate presidencial de este domingo por la noche que no dará continuidad a políticas como PreViaje o los viajes de egresados que decidió subsidiar el Gobierno para incentivar el turismo en todo el país.

La referente del PRO anticipó la definición cuando el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, le consultó si eliminaría PreViaje, la preventa que impulsó el Ministerio de Turismo de la Nación después de la fuerte crisis que generó la pandemia del coronavirus.

"Massa, la inflación que generaste es producto de un gasto fiscal brutal, de que metés a los ñoquis de La Campora adentro y los dejas en planta permanente. Inventás todos planes que lo único que hacen es aumentar el gasto", respondió Bullrich, en primer lugar ante la pregunta.

Bajo ese razonamiento, la exministra de Seguridad de Mauricio Macri continuó: "Aumentás el gasto haciendo pomada a las empresas, a las pymes, a los que trabajan, al salario de la gente, que cayó un 30 por ciento".

"No me vengas con plancitos que llevan de vacaciones a los chicos a Bariloche. Vamos por 46 millones de argentinos, a bajar la inflación, a no tener más déficit, a tener un país más ordenado y que la gente pueda tener crédito. Dejate de joder con eso", sentenció.

Massa, después, liquidó a Bullrich: "Te quiero decir Patricia que ser vulgar o hablar canchengue no te va a hacer más popular de cara a la elección. No alcanza con gritar para correr o corregir la mala performance electoral que estás haciendo"