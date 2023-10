Mia Khalifa reivindicó al grupo terrorista Hamas y la cancelaron en PornHub y Playboy

La exestrella porno libano-estadounidense Sarah Joe Chamoun, más conocida por su nombre de fantasía Mia Khalifa, quedó en el centro de una polémica mundial después que se manifestara abiertamente a favor del grupo terrorista Hamas que precipitó una guerra con Israel.

En sus redes, la actriz había compartido una serie de mensajes muy provocadores y que despertaron un repudio inmediato y generalizado. “¿Puede alguien decirles a los luchadores por la libertad en Palestina que volteen sus teléfonos y filmen en horizontal?”, escribió, en uno de sus tuits.

“Si puedes mirar la situación en Palestina y no estar del lado de los palestinos, entonces estás del lado equivocado del apartheid, y la historia mostrará eso con el tiempo”, fue otra de las opiniones que expresó la influencer.

Los provocadores posteos de la actriz porno.

Las consecuencias económicas

Khalifa escribió mensajes provocadores que despertaron un repudio generalizado.

Después del revuelo que generaron estos mensajes, Playboy decidió terminar el contrato de Mia Khalifa, con quien trabajaba desde febrero de 2022, y comunicaron la decisión a sus suscriptores con un mensaje por correo electrónico.

"Te escribimos hoy para informarte de nuestra decisión de poner fin a la relación de Playboy con Mia Khalifa, incluyendo la eliminación del canal Playboy de Mia en nuestra plataforma de creadores", escribió el Equipo Playboy. "Mia ha hecho comentarios repugnantes y censurables celebrando los ataques de Hamás contra Israel y el asesinato de hombres, mujeres y niños inocentes", continúa el correo electrónico. "En Playboy fomentamos la libre expresión y el debate político constructivo, pero tenemos una tolerancia cero hacia el discurso de odio".

La estrella porno no se mostró arrepentida de sus mensajes.

Y el sitio web para adultos PornHub también tomó una drástica decisión: le congeló los ingresos a la actriz y avisó que la totalidad de las ganancias de sus videos serán destinadas al estado de Israel para que afronten una serie de gastos provocados por los ataques que comenzaron hace aproximadamente 10 días.

No es el único trabajo que perdió la actriz en cuestión de horas. Los distribuidores de hongos mágicos Red Light Holland, con sede en Canadá, también anunciaron que habían despedido a Khalifa "debido a sus repugnantes tuits celebrando la violación, el secuestro, el abuso y el asesinato por parte de los terroristas de Hamás en Israel". "Considérate despedida con efecto inmediato", tuiteó el consejero delegado de la empresa, Todd Shapiro, sobre los mensajes "más que repugnantes" de Khalifa.

Khalifa, quien anteriormente ha sido amenazada de muerte por el grupo terrorista ISIS, arremetió: "Diría que apoyar a Palestina me ha hecho perder oportunidades de negocio, pero estoy más enojada conmigo misma por no comprobar si estaba o no entrando en negocios con sionistas. Culpa mía", respondió.