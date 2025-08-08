Tragedia: tenían relaciones sexuales en el auto, cayeron por un acantilado y murieron

Una mujer de 42 años y un hombre de 26 fallecieron mientras tenían intimidad en un mirador.

Un momento de amor terminó en tragedia. Una pareja fue encontrada muerta y sin ropa después de que su auto cayera más de 100 metros por un acantilado en el estado de Espírito Santo, Brasil.

Allí se encontró sin vida una pareja que cayó por un acantilado al momento de tener relaciones sexuales en el auto. Los cuerpos fueron encontrados sin ropa y fuera del vehículo.

El hecho ocurrió el lunes por la madrugada en Venda Nova do Imigrante, en la región serrana de Espírito Santo, un punto conocido por su vista panorámica y los amantes del vuelo libre.

Según informaron las autoridades locales, la pareja concurrió a una fiesta en el municipio vecino de Castelo, y al regresar se habrían detenido en el mirador para buscar un momento de intimidad dentro del auto, pero el hecho terminó en tragedia.

madre de dos hijos y en pareja hace seis meses

Las víctimas fueron identificadas como Marcone da Silva Cardoso, de 26 años, y Adriana Machado Ribeiro, de 42. Según la Policía, los cuerpos de la pareja fueron encontrados desnudos y fuera del vehículo. Los peritos forenses creen que salieron despedidos del auto tras impactar contra una primera roca, tras una caída de más de 100 metros que resultó fatal para ambos.

Un vecino de la zona alertó a las autoridades sobre la tragedia y señaló que escuchó un ruido alrededor de las 2:20, pero no pudo ver nada porque estaba muy oscuro. El hermano de Marcone afirmó que la pareja había tenido una cita esa noche.

Machado Ribeiro trabajaba en una panadería y era madre de dos hijos, un varón y una nena, de una relación anterior. Llevaba seis meses saliendo con Marcone, de profesión maquinista.