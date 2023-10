Lionel Scaloni: "Si Messi está bien, va a jugar"

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, mantuvo hoy la duda en torno a la titularidad del capitán Lionel Messi para visitar mañana a Perú, en Lima, y advirtió que el equipo no es "imbatible" pese al puntaje ideal, en el inicio de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.



"'Leo' está bien, se está entrenando y sumando minutos de entrenamiento. Tomaremos la decisión mañana, pero si está bien, jugará porque es lo que todos queremos", indicó Scaloni en el inicio de la conferencia de prensa que brindó este mediodía en el predio de Ezeiza, antes del viaje a Lima.



Luego de la última práctica, el entrenador no develó la duda en torno a la titularidad de Messi y agregó que puede haber otras variantes ya que otros futbolistas arrastran distintas molestias.



"Es difícil que todos estén al máximo", se sinceró el DT santafesino que todavía no definió la formación que saldrá a jugar mañana desde las 23 de nuestro país, en el estadio Nacional de Lima por la cuarta fecha de las Eliminatorias.



El seleccionado campeón de América y del mundo arrancó el camino hacia la Copa de Estados Unidos, México y Canadá con puntaje ideal, y con Scaloni al frente, el equipo está invicto en Eliminatorias.





"Es evidente que hay que seguir con estas ganas de competir y en la senda de la victoria. No somos imbatibles. Y si alguno vez sucede que perdemos, hay que levantarse y seguir en la misma línea", remarcó el oriundo de Pujato, con su habitual mesura.



Scaloni valoró que el seleccionado volvió a mostrar una buena versión sin la presencia de su máximo referente desde el inicio ya que "el equipo juega de una manera muy marcada esté quien esté".



"Eso es lo más importante. Se vio el otro día que se puede. Nos gustaría que Messi esté por el bien del fútbol, pero cuando no está hay que suplirlo con una idea clara", remarcó el DT.



Scaloni fue tajante al momento de responder sobre el futuro del seleccionado sin el capitán y afirmó que todavía "está vigente".



"Qué manera de pensar en cuando Messi no esté. Todavía está vigente, dejémoslo tranquilo. Nosotros estamos acostumbrados a hacernos el harakiri solos, es impresionante, lo estamos retirando parece. ¿Estamos todos locos?", manifestó.