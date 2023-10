Di María anunció que se retirará de la Selección después de la Copa América

Si bien era algo que se esperaba, Ángel Di María confirmó este martes que la Copa América 2024 será el último certamen en el que participará con la camiseta de la Selección Argentina.

“Es la Copa América y se termina. Es lo último para mí con la Selección”, expresó el fideo en Todo Pasa (Urbana Play).

Luego agregó: "Vine a Benfica, me dan la posibilidad de poder seguir estando en la Selección en un buen nivel. Quiero estar, me gustaría estar en la próxima Copa América. Estoy haciendo todo para poder estar en el club y cada vez que me toca ir a la Selección. Ojalá se me dé poder ir a esta Copa América y, como ya lo venía diciendo, va a ser la última”.

No es la primera vez que Di María se refiere a este tema. Tras la obtención de la Copa del Mundo en Qatar, el delantero del Benfica ya había manifestado su deseo de continuar con la Selección hasta la Copa América que se disputará en Estados Unidos.

Ahora, el jugador de los goles importantes irá en busca de su sexto título con la albiceleste para retirarse de la Selección en lo más alto. Luego de la cita continental, se espera que Di María vuelva a Rosario Central, el club que lo vio nacer, para disputar sus últimos años de carrera.