Montenegro se mostró con Santilli: "En la calle se ve mucha incertidumbre por la economía"

En el sprint final de la campaña electoral, el intendente Guillermo Montenegro encabezó este martes una recorrida por importantes centros comerciales de Mar del Plata junto a Diego Santilli para apostar por la carrera presidencial que se jugará Patricia Bullrich el próximo domingo 22 de octubre.

Santilli primero siguió de cerca la exposición de Montenegro en el colegio Don Orione, donde participó de otro de debate de candidatos frente a alumnos del lugar, y luego se dirigieron al puerto y a la zona céntrica de la ciudad para dialogar con comerciantes y vecinos.

Desde una tradicional pizzería ubicada en Rivadavia y La Rioja, ambos compartieron un mano a mano con 0223. La reciente incursión de Horacio Rodríguez Larreta en la campaña, la discusión por la continuidad o no de PreViaje y el delicado presente económico fueron parte de algunos de los ejes de la entrevista.

-¿Qué se llevan de esta nueva recorrida?

-DS: Noto un cariño y un afecto total a Guillermo en agradecimiento a su gestión. Con el trabajo que viene haciendo en estos 4 años, Mar del Plata se ha convertido en una ciudad pujante, que es lo que fue, lo que supo ser y ahora vuelve a ser una realidad. Para mí, además de hacer campaña con él, es un amigo, por lo cual es doble la satisfacción de ver el trabajo que hizo y hacia dónde va. Ahora es la ciudad del Sí, antes era todo No. El Parque Industrial ya no alcanza, y hay que hacer otro más, y eso es Montenegro.

-Falta cada vez menos para las generales, ¿se viven estos días con un poco más de ansiedad?

-GM: Decir que uno no está ansioso en estos momentos es mentira. Obviamente, hay ansiedad pero siento lo hice siempre, estar fuera del escritorio, estar en la calle, escuchar y tratar de buscar soluciones. No hay modo campaña: uno trabaja siempre de la misma manera.

Santilli aseguró que Montenegro fue "discriminado" por la Provincia y la Nación en el envío de recursos.

-¿Pero en la calle también se vive esa ansiedad o qué se transmite?

GM: Creo que el tema económico está clarísimo. Entré a una farmacia hace un rato y me decían que no sabían a cuánto vender las cosas porque no saben a cuánto lo van a reponer. Se genera mucha incertidumbre, eso está y está bravo. La gente quiere que se defina, que se termine, quizás hay mucho tiempo entre una y otra elección, y después encima puede estar el balotaje, pero eso ya tiene que ver con una modificación mucho más importante de la que uno puede hablar con el vecino. Desde mi punto de vista, creo que se hace largo pero no hay que salir de eje. Es una elección, es importante pero lo importante siempre es el problema del vecino.

-¿Cómo han visto la incursión de Rodríguez Larreta en este tramo final de la campaña?

-DS: Estoy muy contento. Me parece muy importante porque marca el camino de unidad de Juntos por el Cambio y marca también la suma de uno de los gobernadores con mayor capacidad de gestión. La verdad que es una buena combinación la de Patricia, una mujer pujante y que lidera, y la de Horacio, que es un gran gestionador.

-GM: No tengo ninguna duda que somos un equipo. Horacio es una máquina de laburar. El “Colo” compitió, perdió y está acá ayudando. Todo estamos pensando en qué es lo mejor para un espacio y para Argentina, la Provincia y Mar del Plata. Esto es importante para el futuro de lo que viene. Tiene que quedar claro que somos un equipo que le viene solucionar los problemas a la gente.

Santilli siguió de cerca las palabras de Montenegro en el debate de candidatos que organizó el colegio Don Orione.

-¿Y cómo mide Patricia en estos últimos días? ¿Creen que quedó fortalecida después de los debates presidenciales?

-DS: Yo la veo creciendo. Obviamente que el segundo debate la fortaleció y la puso muy contundente. La gente lo vio. Y además Juntos por el Cambio es el único espacio que puede hacer el cambio serio, justo, sensato, con equipo, con volumen y poder. Tenemos 500 intendentes, entre 10 y 12 gobernadores, mayoría en el Senado y en Diputados, que es algo que no pasó en 2015. Hoy tenemos la oportunidad y Patricia está liderando ese camino.

-Uno de los debates que se instala por estos días es la continuidad o no de PreViaje. Siendo intendente de una ciudad turística, ¿tiene una postura tomada al respecto?

-GM: Todo lo que sea defender a Mar del Plata lo voy a seguir haciendo. Hablar de una cosa en el medio de inflación, de que 100 dólares no es ni la jubilación de alguien, y empezar a hablar de esto… lo que yo pido es que me cuenten cuál es el plan para resolver todo esto. Yo me puedo llegar a cruzar con gente de mi propio espacio para defender todo lo que es bueno y genera laburo para Mar del Plata, pero lo que me preocupa es que los vecinos me digan que no les alcanza con el laburo, que tienen que buscar una changa los fines de semana. Me parece que tenemos que discutir una planificación integral de la economía para no pegarle tanto al bolsillo del laburante. Hay que hablar con mucha más profundidad. El PreViaje si es bueno para la ciudad, adelante, pero es importante ver todo lo que está pasando en el contexto general.

Algunos estudiantes no se perdieron la selfie con Montenegro.

-El Ministerio de Transporte de la Nación anunció también en las últimas horas un sistema para que lo usuarios renuncien en forma voluntaria a los subsidios en el boleto, ¿qué les parece esta medida?

-GM: Creo que queda demostrado que los subsidios están mal repartidos. La conformación del precio varia mucho si es en el Amba o si es en el interior de la Argentina, no sólo en Mar del Plata. Queda claro que la distribución de lo subsidios es arbitraria. Hay que modificar eso para que los marplatenses estemos en igual situación, sobre todo de lo que se mira desde Caba y Amba.

-DS: Hay una arbitrariedad clara y absoluta, y es del Amba para con el interior, pero también para con el interior del país. Pero también el Gobierno está haciendo política acá. No ha resuelto ninguno de los problemas de la Argentina. No resolvió la falta de conectividad, la inflación, la educación, la seguridad, y ahora, como no puede resolver el tema del transporte y las tarifas, hace política y lo pone arriba de la mesa. Basta, basta de tirar humo. Acá hay que trabajar y gestionar sin recursos, como lo ha hecho Guillermo en la ciudad. A Montenegro lo han discriminado, General Pueyrredon ha sido el último municipio al que le han transferido coparticipación y recursos. Yo vine a acompañar a Guillermo porque creo en él, porque es un faro de gestión pero también para evitar que La Cámpora entre a Mar del Plata. La Cámpora no puede estar en Mar del Plata. Esas son las cosas centrales.

-¿Y si Bullrich llega a la presidencia se va a corregir este reparto en los subsidios?

-DS: Patricia tiene que corregir todas las asimetrías que tiene la Argentina. La primera asimetría es gastar más de lo que genera, la segunda es tener un Banco Central que no es independiente y que todo el tiempo erosiona la moneda. Recordemos que hoy, con Massa, un dólar son mil pesos. Todo eso hay que ponerlo en un trabajo junto e integrado para sacar el país adelante.

-Después del 22 de octubre, sea cual sea el resultado, ¿cómo se sigue trabajando?

-GM: Siempre de la misma manera. Yo no cambio: siempre estoy del lado de mi ciudad. Hay que empujar, buscando los problemas y las soluciones, y estar cerca de los vecinos. Ellos saben bien quién soy, y yo no voy a cambiar.

-DS: Yo le quiero decir a la gente que se puede cambiar, que tengamos esperanza y confianza. Hay un equipo, hay gente con experiencia de trabajo, y hay que confiar en el liderazgo que tiene Patricia para el país, Néstor en la Provincia y Guillermo en Mar del Plata.