Debate final: así fueron los cruces más acalorados entre Montenegro y Raverta

Guillermo Montenegro y Fernanda Raverta volvieron a sobresalir en otro enfrentamiento electoral. En el momento más jugoso del último debate que organizó Canal 8 el miércoles por la noche, los candidatos supieron polarizar la contienda y protagonizaron algunos cruces que levantaron la temperatura en el estudio de TV.

Los intercambios más fuertes se escucharon a la media hora del encuentro, cuando tocó el turno del "debate libre", un segmento donde los cuatro candidatos tenían la posibilidad de hablar con total libertad durante un lapso de veinte minutos, sin estar sujetos a interrupciones o determinados ejes temáticos. En ese marco, Montenegro y Raverta también aprovecharon el espacio para atacarse sin filtro.

La candidata de Encuentro Marplatense golpeó primero con una dura acusación electoral: dijo que el intendente quiere "esconder a su candidata a presidenta Patricia Bullrich" promoviendo el corte de boleta en las elecciones del próximo domingo 22 de octubre. "Hoy a mi casa me llegó la boleta del intendente (Montenegro) con el candidato a gobernador Axel Kicillof y el candidato a presidente Sergio Tomás Massa de Unión por la Patria. Es poco serio que lleguen a nuestras casas boletas todas cortadas, en pedacitos", apuntó.

Raverta y Montenegro, en los momentos previos a subirse al "ring". Foto: 0223.

"Quiero decirle a los vecinos que estén con mucho cuidado mirando qué van a llevar el domingo para meter en la urna. Seguramente la intención de ustedes es elegir con total responsabilidad y seriedad, sin trampas. Así que espero que mis vecinos y mis vecinas voten con precaución porque hay hombres y mujeres en la ciudad que pueden, de manera desprevenida, ser tomados por sorpresa por la poca seriedad de algunos partidos", continuó la principal referente del PJ local.

Rolando Demaio, de La Libertad Avanza, se acopló a la denuncia de Raverta, tildó la supuesta maniobra electoral como "antidemocrática" y entonces Montenegro intervino para desmentir a sus rivales: "Yo en el año 2007 tomé una decisión cuando era juez federal que tenía que ver con renunciar a la justicia para ingresar a la política. Y estoy hace 15 años en el mismo lugar. Yo asumí la responsabilidad de integrar un espacio político y lo sigo integrando en el mismo lugar por los valores y por el respeto. Con lo cual, pensar que yo puedo hacer una cosa así es ridículo. No tengo nada que ver con esto".

Tras ello, el jefe comunal acusó a Raverta y al libertario de "menospreciar al electorado". "¿Se puede pensar que alguien no va a saber que tiene que elegir la boleta? Que porque le llegue una boleta a la casa esa es la que va a llevar al cuarto oscuro. No es así", dijo, y reiteró: "Mi decisión es clara y estoy en el mismo lugar hace 15 años. Pero hay muchos integrantes de su lista que no pueden decir lo mismo".

Los principales candidatos en Mar del Plata se midieron con dureza. Foto: 0223.

Unos minutos más tarde, Montenegro cargó de nuevo contra Raverta por la toma de tierras y recordó la polémica que se desató en marzo de este año en Chapadmalal por la cesión de un campo de 140 hectáreas que resolvió la Agencia de Administración de Bienes (Aabe) en favor de "Tercer Tiempo", una asociación civil ligada al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que lidera Juan Grabois, para avanzar con una colonia agroecológica.

"Siempre tomé una posición muy clara que tiene que ver con denunciar a los que toman terrenos y defender al que toma la decisión de laburar, de construir su casa ladrillo a ladrillo. Y la verdad que ahora me sorprendo encontrando posiciones en la campaña. Me gustaría saber qué hubieran hecho con la toma de El Marquesado, en la cual para mí había una comisión de delito y por eso la denuncié y se investigó y cómo le explicamos a los vecinos que esa maniobra que se había hecho con la Aabe para justificar la entrega de 140 hectáreas en primera línea frente al mar no era una maniobra ilícita y no era una toma con visos de legalidad", planteó el candidato de Juntos por el Cambio.

Durante su respuesta, la directora de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ratificó, en primer lugar, estar en contra de cualquier usurpación porque "son un problema para las personas que ocupan y porque es un delito". "Tan en contra estoy que me presenté en la Fiscalía General para que se investigue quiénes son los instigadores de la toma de tierras: no quiénes la toman, sino quiénes están atrás. A 4 o 5 días de cada elección, siempre aparece una nueva toma de tierras. Tenemos que investigar. La Justicia tiene que investigar quiénes son los autores intelectuales de las tomas", pidió.

Y respecto de la cesión de tierras en Chapadmalal, Raverta aseguró que el candidato a diputado del PRO, Fernando Muro, se mostró a favor del proyecto cuando se desempeñaba como secretario de Producción del municipio en 2021: "Lo puedo contar con total claridad y honestidad porque tengo el audio todavía guardado de cuando se contactó con mi equipo. Quiero que todos los marplatenses y batanenses puedan elegir sin prejuicio, sin campaña sucia y mirando las propuestas y viendo qué hicimos".

Inmediatamente, la referente de la coalición opositora compartió el audio a través de sus redes sociales pero Muro dijo que está sacado fuera de contexto. "Esto nada tiene que ver con la toma de tierras de El Marquesado, si con el Plan de Desarrollo Agroecológico del municipio que se desarrolla en mas de 15 barrios periféricos de la ciudad de acuerdo al PDRS", afirmó el actual concejal del oficialismo por Twitter.

Y ya en el tramo final del "debate libre", Montenegro arremetió de nuevo contra su principal rival: "Preguntás qué hicimos en estos cuatro años, ¿y vos qué fuiste? Fuiste ministra de Desarrollo Social en la Provincia donde aumentó la pobreza un 10% y después directora nacional de Anses, una de las funcionarias más importantes del gobierno de Alberto Fernández, en donde hoy la jubilación es la media histórica, comparada en dólares, más baja de los últimos 20 años. Y también le entregaste una jubilación a la expresidenta de más de 11 millones de pesos. Me parece todo muy raro".

Raverta, en su defensa, evocó los ajustes que sufrieron las jubilaciones con la administración del expresidente Mauricio Macri y reivindicó el "esfuerzo enorme" de su gestión para garantizar que "los jubilados y jubiladas le ganen a la inflación" en estos años. Pero no se quedó ahí y lanzó una última estocada contra el intendente. "Ya que hablamos de austeridad, quiero decirles que el intendente cobra 3 millones de pesos por mes. Hay que ser muy claros y hay que ser muy precisos para poder hablar con claridad con cada vecino y con cada vecina", disparó, pero Montenegro volvió a desmentirla en el cierre: "No es así y todos lo pueden saben. Yo me bajé el sueldo dos veces".