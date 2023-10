Carlotto atendió a Milei por sus dichos sobre la cifra de desaparecidos: "ofende de una manera brutal"

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, cuestionó al candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, por haber manifestado durante el debate electoral que "no son 30.000 los desaparecidos" de la última dictadura militar sino "8.753", y afirmó que con este tipo de declaraciones el liberal "ofende de una manera brutal".

"El pueblo tiene que despertar; aunque pensemos distinto en algunas cosas, preguntarse si todos queremos que el mentiroso sea presidente. El que mancha la historia de nuestro país no tiene que ser presidente, ese no puede ser", dijo Carlotto, en declaraciones a Radio Provincia, sobre la postura manifestada por Milei en el debate de candidatos presidenciales que se realizó ayer, donde negó que la cifra de desaparecidos por la última dictadura sea de 30.000. "Estamos en contra de la visión tuerta de la historia. Durante los 70 hubo una guerra y las fuerzas del Estado cometieron excesos, pero los terroristas del ERP y Montoneros mataron, pusieron bombas y cometieron delitos de lesa humanidad. No estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos", agregó Milei en su lectura de los ´70.

"No se puede negar ni desvirtuar lo que ya está escrito y aceptado por el mundo entero. Dicen 'no son 30 mil'. Ha dado una cifra numérica exacta como si supiera los nombres de los que son, esta mentira permanente, si bien su comportamiento fue respetuoso en cuanto a su voz, todo lo demás fue vergonzoso", expresó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo al referirse al candidato de LLA. En el debate de ayer, Milei había cifrado el número de desaparecidos en "8.753".

"Cada uno defendía lo suyo, pero lo peor es cuando mienten, difaman y ofenden a nuestra lucha, que es muy dura y hemos dejado todo para que esto no vuelva a ocurrir en nuestro país", aseveró.

"Ofende de una manera brutal a familias que hemos quedado sin nuestros hijos, y a las abuelas que tenemos un doble dolor. Buscamos a nuestros hijos y a sus hijitos nacidos en cautiverio. Saben muy bien el número de estas cifras espantosas, mentir les encanta. Si mienten ahora, van a seguir mintiendo, si llegaran desgraciadamente a dirigir nuestra vida", advirtió.

La referente de Derechos Humanos se dirigió a los jóvenes y subrayó que "el derecho a votar es un derecho y una obligación pero también es un acto histórico", por lo que pidió que no se dejen llevar por "las formas" porque de quién gane dependerán "los destinos del país por cuatro años".