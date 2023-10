Pampita habló sobre el episodio del motorhome y le dedicó una irónica frase a Benjamín Vicuña

Pese a que ya transcurrieron 8 largos años y cada uno rearmo su vida amorosa y familiar por separado, Carolina "Pampita" Ardohain fue consultada nuevamente este sábado por la noche en el programa "PH: Podemos Hablar" respectó al episodio del motorhome en el que habrían encontrado en su situación íntima a su entonces marido, Benjamín Vicuña, y a la actriz Eugenia "China" Suárez.

Todo ocurrió en un segmento "Frente a Frente" del ciclo que conduce Andy Kusnetzoff en el que dos de los invitados se hacen preguntas directas, "al hueso". En este caso, la panelista de "Bendita" Edith Hermida le preguntó a la modelo qué había pasado realmente entre ellos tres en el set de filmación de la película "El hilo rojo".

“Se dijo en un momento que había olor a sexo”, lanzó sin filtros la periodista en el programa de Telefé. Ante eso, la jurado del Bailando se mostró incómoda por las palabras de su compañera aunque no dudó en responderle, fiel a su estilo: "Me lo guardo para mí y para mis íntimos. Principalmente, por mis hijos".

Pampita recibió una pregunta "al hueso" de Edith Hermida.

Sin dar mayores detalles ni negar ni afirmar que encontró a Vicuña "in fraganti" con Suárez, Pampota agregó: “Si algún día ellos quieren saber, yo les voy a contar la verdad. Pero no me gusta que esté escrito en algún lado y que lo puedan googlear. Me voy a guardar ese momento, que me parece que es necesario que sea íntimo entre nosotros como familia”.

No conforme con la respuesta que recibió, Andy y Hermida le repreguntaron: "¿Había una palta?". "Yo no dije eso, no sé de dónde salió. Ni idea", fue la respuesta de la modelo, que hizo una sonrisa pícara y salió elegante y rápidamente del incómodo momento.

“Tiene el corazón para amar a mucha gente”

En otros tramos del programa y lejos del episodio del motorhome, Pampita se refirió a su relación actual con Vicuña y también reveló si cree que su ex pareja le dedico su Martín Fierro.

Al hablar del momento viral que protagonizó junto a al padre de sus tres hijos varones en la entrega de los Premios Martín Fierro 2023, la jurado del Bailando explicó: “Estaba recontenta de que había ganado. Estoy re orgullosa de Benjamín, de su carrera, porque lo acompañé en sus inicios durante un montón de años y es el padre de mis hijos. No tengo que poner cara de póker si estoy recontenta, no tengo ningún prejuicio”.

Sin embargo, Andy Kusnetzoff aprovechó el momento para volver a recordar que el actor chileno aseguró en el escenario que Argentina le dio "un amor" justo en el momento en el que las cámaras de la entrega de premios la enfocaban a ella.

Vicuña y Pampita compartieron la última ceremonia de los Martín Fierro.

Al recordar el momento, Pampita aseguró que el actor chileno se había equivocado: “Fue un furcio. Justo tenía la cámara yo porque su otra pareja no estaba justo ese día en el evento”.

Finalmente, ante la insistencia de sus compañeros, dejó una irónica frase sobre Vicuña: “Ni idea. Él tiene el corazón para amar a mucha gente, así que no creo que haya sido solo yo. No fue nada grave. No fue para mí, fue para el país”.

Por último, Pampita reveló cómo es la relación que mantiene con su ex: “Él está muy incorporado a mi familia. Viene a asados a mi casa, juega al fútbol con mi marido, mis hijos y mi hermano. Él es parte de nuestra familia. Benjamín viene con sus novias a mi casa y comemos asado todos juntos”.