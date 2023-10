El "Dibu", el primer arquero argentino considerado el mejor del mundo

Emiliano Martínez hizo historia en Qatar, se ganó el premio The Best y definitivamente entró en la historia máxima del fútbol argentino al ser el primer arquero en ser considerado el mejor del mundo.

Y así como existió -y existe- una comparación entre Messi y Diego Maradona, hoy evocado por todos, empezando por el propio "Lío", ya que hubiese cumplido 63 años, también "Dibu" tiene su "Diego", que es nada menos que el "Pato" Ubaldo Matildo Fillol. Es que Maradona y Fillol fueron campeones del mundo en México 1986 y Argentina 1978, respectivamente, siendo figuras preponderantes de sus equipos, pero por una cuestión reglamentaria de aquellos tiempos, no podía ganar un Balón de Oro un futbolista que no hubiese nacido en Europa. Por eso la injusticia de que Maradona no haya ganado ninguno, y seguramente Fillol también podría haberse convertido en el primer arquero argentino en obtenerlo. Pero para ambos no fue posible.

De hecho, el primer jugador nacido en Argentina que ganó el Balón de Oro no fue Messi sino Enrique Omar Sívori, en 1961, aunque el "Cabezón de San Nicolás" tuvo esa posibilidad porque justamente se había naturalizado italiano y de hecho vistió la camiseta de su selección. Sívori también era crack, jugaba con las medias caídas y tenía una estampa parecida a la de Diego, pero brilló en la "vereda de enfrente", en River Plate, aunque después de haber jugado con Juventus hubo algo que lo emparentó con Maradona, jugó en Nápoli. Y antes, también en la selección argentina.

Sívori, Messi y Martínez como el mejor arquero, se subieron al escenario mayor de la ceremonia estelar del Balón de Oro en París. Maradona y Fillol no pudieron pero como ellos, lo merecieron. y por todo esto, hoy "Dibu" es un verdadero privilegiado del fútbol por haber recibido el premio Lev Yashin, en honor a la "Araña negra", el también inigualable arquero ruso.