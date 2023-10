La promesa de los candidatos a presidente ante empresarios pyme: el detalle de sus propuestas

En la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) en la ciudad de Buenos Aires, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación presentaron este miércoles sus propuestas para los empresarios Pymes del país.

Sergio Massa de Unión por la Patria, y Juan Schiaretti de Hacemos por Nuestro País; y Luis Petri, candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, fueron los presentes, junto a periodistas y representantes de distintos medios del interior del país, entre los que estuvo 0223. Hubo ausencias de Javier Milei, Miriam Bregman, y Patricia Bullrich.

Pasado el mediodía, fue el ministro de Economía, Sergio Massa, y también candidato a presidente de Unión por la Patria, quien hizo uso de la palabra y anunció que a partir del lunes próximo las empresas pymes tendrán incentivos para el ingreso de dólares al país por exportaciones.

"Desde el lunes, las exportaciones pymes también tiene el incentivo de ingreso con dólar contado con liquidación del 25%, para poder garantizar mayor volumen y flujo de ingreso, y que de alguna manera se acelere el proceso de exportaciones argentinas", enfatizó el candidato presidencial de Unión por la Patria.

Sergio Massa

Al igual que con la soja, el Gobierno busca incentivar la liquidación de divisas a partir de un mayor volumen de exportaciones. Massa se expresó así en un encuentro con empresarios pymes que organizó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En ese marco, el funcionario dijo también que es necesario aumentar los incentivos exportadores de todos los sectores de la economía y garantizó que a medida que ingresen más dólares al país por un mayor volumen de ventas externas, se irá "saliendo" del cepo importador que representan las SIRAs.

Asimismo, garantizó que en caso de ganar las elecciones presidenciales, impulsará una reforma impositiva para "simplificar" el sistema tributario. "Uno de los grandes desafíos que queremos recorrer a partir del 10 de diciembre es reformar el sistema tributario, con simplificación y con un acuerdo federal", sostuvo el funcionario.

Según Massa, "hoy le devolvimos el IVA a casi 20 millones de argentinos y sin embargo, a pesar de ese esfuerzo del Estado Nacional, tenemos como contraparte cinco puntos de Ingresos Brutos en las provincias y tres o cuatro puntos de Seguridad e Higiene en los municipios, cargados además sobre las espaldas de los más débiles".

"Entonces, el mayor esfuerzo debe estar puesto en los que más tienen y en las actividades especulativas", enfatizó el candidato presidencial del oficialismo.

Sergio Massa

Además, señaló que el grueso de los beneficios tributarios "no está puesto en favor de las pymes, que generan el 70% del empleo en la Argentina, sino en el 30% restante, que no lo generan". A su criterio, la reforma impositiva, junto con el uso de la moneda digital -cuyo proyecto de creación ingresará la semana próxima al Congreso, aseguró Massa- permitirá reducir la economía informal.

Por otra parte, el ministro volvió a cuestionar a los candidatos presidenciales de la oposición por sus propuestas de dolarización, en el caso de Javier Milei, y de bimonetarismo, como impulsa Patricia Bullrich.

"Las ideas vinculadas a la elección de otra moneda tienen consecuencias en el tejido pyme de los países que eligieron el camino de la dolarización y sufrieron concentración económica y pérdida de tasa de interés competitiva. Y la otra variante, el bimonetarismo, plantea lo que está sucediendo hoy en Cuba y Venezuela", advirtió.

En consecuencia, afirmó: "creemos que la salida de la Argentina es a partir de un proceso de desarrollo, alentando las exportaciones y consolidando el trabajo argentino. Hablar livianito en la campaña puede ser simpático a los oídos de algunos, pero dramático para el país".

Luis Petri: "Vamos a estar en el ballotage"

En su disertación, el mendocino enumeró los distintos ejes que proponen para las Pymes del país junto con Bullrich entre los cuales figuran el orden fiscal, la baja de la inflación, la reducción o eliminación de impuestos y aranceles a exportaciones e importaciones y la reforma laboral.

"Vamos a eliminar el impuesto a los Ingresos Brutos", remarcó el candidato lo que generó el primer aplauso de los empresarios, y lo catalogó de un "impuesto regresivo", que los gobernadores habían acordado ir reduciendo paulatinamente en 2017, en el Pacto Fiscal, y que con este gobierno "borraron con el codo lo que escribieron con la mano".

Luis Petri

En cuanto al crédito para el sector Pyme, Petri afirmó que "va a haber, pero el punto es la tasa y la inflación. Crédito va a haber a buena tasa en tanto y en cuanto baje la inflación".

También cuestionó los subsidios del Estado a los servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires: "Por qué los argentinos del interior tenemos que financiar al Amba, todos tendríamos que pagar lo mismo de luz y gas", señaló.

La disertación comenzó con el planteo económico de Luis Petri, candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, quien enfocó la propuesta en "poner orden en la Argentina, para bajar la inflación en función de bajar el déficit fiscal". "Hay que adelgazar al Estado para que crezcan los privados", señaló ante el empresariado, al tiempo que sostuvo que su gobierno con Bullrich se basará en la "austeridad y la honestidad porque no puede haber un gobierno de corruptos".

Otro de los items a los que apuntó el mendocino fue el gasto de la política: "las cajas de la política", fue otro de los ejes que propuso como prioridad en conjunto con la baja de impuestos. "Alinear las Legislaturas y Concejos Deliberantes de las provincias", para bajar el gasto político que radica en esos organismos del Estado.

"Cortar con la intermediación de los programas sociales, hay que terminar con los Grabois, los Pérsico que llevan el dinero de la ayuda social a las cajas de las organizaciones piqueteras que toman de rehenes a los pobres de la Argentina", remarcó el candidato en referencia a la situación de los programas sociales en el país.

Luis Petri

"Necesitamos un Banco Central que sea autónomo e independiente", sostuvo Petri, quien remarcó que la deuda que el gobierno de Macri pidió al Fmi "es un problema", pero que poco se habla del endeudamiento que propició la administración de Alberto Fernández.

"Bajar el gasto público, decimos con Patricia, que vamos a prohibir que existan cepos que afectan a las empresas y las exportaciones e importaciones", subrayó.

Una reforma laboral "es imprescindible", sostuvo, "el mundo cambió y nuestra Ley no lo registra y eso se comprueba en la falta de movimiento en la cifra de 6 millones de de trabajadores registrados y hay 8 millones de trabajadores informales", expuso en cuanto a una de las grandes polémicas que se entablan entre el empresariado y el movimiento obrero.

Por último, en relación a uno de los grandes temas de la actualidad y que generan mayor preocupación en la población, Petri dijo que "hay que ordenar la Argentina desde la seguridad, hay que luchar contra la delincuencia y el narcotráfico. Las víctimas no son los delincuentes. Vamos a crear cárceles de máxima seguridad para narcos, grandes delincuentes y corruptos para que no sigan operando dentro de la cárcel".

Juan Schiaretti: "si se saca el cepo sin anestesia eso es una hiperinflación, lo que dejaría un tendal de pymes y un gran sufrimiento a los argentinos"

El candidato de "Hacemos por Nuestro País" fue el segundo orador de la jornada con empresarios Pyme del país y realizó una dura advertencia: "si se saca el cepo sin anestesia eso es una hiperinflación, lo que dejaría un tendal de pymes y un gran sufrimiento a los argentinos".

Schiaretti propuso de entrada recuperar la convivencia institucional, "no podemos funcionar en un país en dónde no hay seguridad jurídica, y la grieta del macrismo y el kirchnerismo debe ser dejada atrás".

Juan Schiaretti

Como segundo eje, planteó el problema de la falta de dólares, y la crisis del eterno "gastar más de lo que se genera". "Hoy los vientos soplan a favor para también conseguir los dólares y equilibrar el déficit fiscal. Tenemos potencialidades en muchos aspectos como el litio y la minería. Necesitamos reglas claras para el sector", señaló.

En ese sentido planteó las posibilidades en el petróleo y el gas, con Vaca Muerta, y otros depósitos que se están explorando. "Las posibilidades en la economía del conocimiento, en la industria de la pesca, en el sector industrial, tenemos todas las chances", destacó.

El gobernador de Córdoba enfatizó que "es hora de resolver el déficit fiscal", ya que "en los últimos 60 años sólo tuvimos 3 de equilibrio". No hay sistema económico que resuelva el problema si no se estabiliza, no se puede gastar más de lo que se genera", afirmó.

Otro punto importante para el candidato cordobés es la evasión: "el Estado es incapaz de cobrar los impuestos que es aproximadamente un 3.7% del Producto Bruto Interno", sostuvo en ese sentido.

En sumatoria, estos puntos que describió de arranque Schiaretti, significan casi un 10% del PBI que se podría traducir en beneficios a distintos sectores. Hay dos impuestos que, según el candidato, son malos ejemplos: "Ingresos Brutos, que buscamos sustituirlos, y el Impuesto al Cheque, que es algo que penaliza y que genera la no bancarización y también la evasión".

En cuanto al empleo, lo que Petri llamó sin rodeos "reforma laboral", Schiaretti prefirió plantear "modificaciones en las relaciones laborales", que según él "afectan a las pymes cuando tienen que despedir a alguien, una pequeña empresa, por algún motivo generalmente se funde". "Los nuevos trabajadores que se registren deben generar menos cargas sociales y un seguro, como tiene la construcción, por el tiempo de trabajo", propuso, al tiempo que señaló que "hay que acabar con la industria del juicio que solamente favorece al abogado y no al empleador y tampoco al trabajador".

Encuentro en Came con candidatos y empresarios

Otro de los aspectos planteados por el mandatario al empresariado Pyme fue el del Banco Central que "debe ser independiente, presidido por alguien de la oposición para que no financie de manera espuria al gobierno.

La mayor advertencia que emitió Schiaretti radicó en la posibilidad de si se toman medidas equivocadas , puede haber graves consecuencias. “Hay que salir del cepo evitando caer en la hiperinflación por una mega devaluación, como sucedió en la post paso”, sostuvo. Esto sería “desdoblando transitoriamente el tipo de cambio”. “El dólar real tiene que estar, según mi punto de vista, entre el oficial y el blue, en la mitad de esos dos valores, para llegar a un tipo de cambio libre y único como tienen en Brasil y Uruguay”, explicó el gobernador de Córdoba.

“Si se levanta el cepo sin anestesia, se va a ir el dólar arriba de los $800 o más, sin control. Eso deriva en una hiper. Yo trabajo y espero que no haya hiper porque vamos a tener un tendal de Pymes y un sufrimiento para los argentinos”, concluyó.