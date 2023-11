Insólito: un cordobés se emborrachó y perdió su pierna ortopédica

Un insólito hecho tuvo lugar en la localidad cordobesa de Villa del Rosario cuando un hombre que sufrió la amputación de una de sus extremidades se emborrachó y perdió su pierna ortopédica en un confuso episodio.

Horas después, durante la madrugada de este miércoles, una mujer encontró la prótesis en la vía pública, apoyada bajo un poste de luz. Solidaria, decidió llevarla hasta el hospital local, con la esperanza de que apareciera el dueño a solicitar asistencia.

Por otra parte, antes de dejarla en el hospital, la mujer tomó algunas fotografías de la pieza ortopédica en el lugar del hallazgo y las compartió en su cuenta de Facebook. "Pierna ortopédica. En la entrada de Villa del Rosario por calle Sarmiento", rezaba el surralista posteo.

La publicación llegó hasta el dueño de la pierna, un hombre de 49 años. "Sí. Me chupé y la perdí a la pata. Me chupé y no sé dónde la perdí. Ahí está, mirá vos", admite con total franqueza y sorpresa en un audio que se viralizó rápidamente en las redes sociales.

En diálogo con el diario La Voz, el vecino admitió ser el dueño de la prótesis y reconoció que no se acordaba en dónde la había dejado. Según explicó, la razón de su olvido radicaba en que se había emborrachado en la noche del martes y no se acordó de colocarse la pierna para volver a su casa.

Hasta el jueves a la tarde, el dueño de la pierna ortepédica no había pasado por el hospital para retirarla. El hombre, de oficio carpintero, estuvo dos días sin su prótesis, que lleva hace 6 meses luego de la amputación que sufrió tras caer de un techo mientras trabajaba.