Asociaciones vinculadas al Festival Internacional de Cine entregaron los Premios Independientes

A la espera de la entrega del Astor de Oro en la premiación central que se realizará este sábado desde las 19 hs, las asociaciones vinculadas al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata entregaron los Premios Independientes en múltiples categorías.

El evento se realizó este sábado a la mañana en el Teatro Auditorium y contó con la presencia de figuras del cine nacional y estuvieron presididos por el presidente del certamen, Juan Lima; su director artístico, Pablo Conde; y el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Nicolás Batlle.

La siguiente es la lista completa de los ganadores de los premios independientes:

CineAr

Premio CineAr a Mejor Cortometraje Argentino

Quedate quieto o te amo de Luis Federico

Fundamentación del Jurado:

“Logra ser una representación potente de interseccionalidad al visibilizar de manera osada instantes en la vida de un pibe marginal, que además es chorro, morocho y homosexual, con una estética cruda pero cargada de sensibilidad, situado en paisajes representativos del Conurbano Bonaerense, es también una obra disruptiva y poética en su abordaje sobre el amor y el deseo”.





Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires

Mejor directora argentina cuyo largometraje se destaque por la perspectiva de género en todas las Competencias

Premio Eva Landeck a María Zanetti por Alemania

Fundamentación del Jurado:

“Elegimos Alemania - ópera prima de María Zanetti - por retratar con sensibilidad el abordaje de la salud mental en la adolescencia, los despertares, incertidumbres y vaivenes propios de esta etapa crucial del desarrollo y su impacto ineludible en la dinámica familiar. Valoramos la configuración del universo estético, cultural y material de fines de la década de los 90 en la construcción del relato que atraviesa la trama dejando entrever sutilmente aquel contexto de crisis económica y social en el conurbano bonaerense. Además, resulta conmovedor el modo en que se representan los lazos intergeneracionales entre mujeres. El vínculo entre hermanas, la relación madre -hija, con la abuela, las amigas que comparten desde la empatía, los miedos, las memorias, los deseos, la búsqueda de la autonomía y las herencias emocionales. El tratamiento, los diálogos y las escenas, se narran con emotividad sosteniendo el interés en la trama. Alemania es una película necesaria, encarna temáticas que, más allá de estar contextualizadas a fines de los 90, tienen una ineludible actualidad en tiempos de post pandemia, porque pone en primer plano la adolescencia y la salud mental con perspectiva de género”.



Primera Mención Especial: Paula Hernández por El viento que arrasa

Fundamentación del Jurado:

“La delicadeza con la que narra en lenguaje audiovisual la adaptación de la novela de Selva Almada, por la calidad de la fotografía y la inmensidad de los paisajes y por el modo en que se retratan sutilmente las metamorfosis y anhelos de libertad de sus personajes”.



Segunda Mención Especial: Anahí Berneri por Elena sabe

Fundamentación del Jurado:

“Representa, a través de una atmósfera densa, compleja e incómoda, lo difícil que puede volverse el vínculo madre-hija, lo abrumadoras que a veces se tornan los trabajos de cuidado y los mandatos que arrastramos las mujeres: la maternidad no deseada, la falta de autonomía en la toma de decisiones sobre sus vidas y sus cuerpos. Filmada en la provincia de Buenos Aires (Mar del Plata, Hurlingham, Lanús), deja entrever la indiferencia y el destrato que se reproduce en el seno del sistema médico, la policía y el poder judicial. Destacamos especialmente la actuación de Mercedes Morán, interpretando un personaje vulnerable y frágil por su estado físico, pero que transmite una inagotable entereza y tozudez”.





Tercera Mención Especial: Laura Basombrío por Las almas

Fundamentación del Jurado:

“Reconocemos la perspectiva de género y la mirada interseccional al darle voz a una mujer indígena que cuenta su historia. La fotografía registra la belleza de los paisajes norteños con juegos de luces que construyen imágenes oníricas mientras se escucha el monólogo interno de la protagonista sobre la memoria, la vida en comunidad, el trabajo, la maternidad, el amor, las violencias, la vida y la muerte”.



Jurado: Estela Díaz (Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires), Victoria Belloni Onetto (Subsecretaria de Políticas Culturales de la Provincia de Buenos Aires), Justine Burgos (Programa Gafas Violetas del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales)





RECAM - Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales del MERCOSUR

Premio RECAM a Mejor cortometraje del Mercosur en Competencias Latinoamericana, Argentina y Estados Alterados

Un grano de arroz de una casa donde no haya muerto nadie de Agustina Muñoz

Fundamentación del Jurado:

“Por el excelente manejo de un tema incómodo y delicado por el que todos transitamos como es la proximidad a la muerte de un familiar. Se destacan las actuaciones que generan empatía y la dirección por la utilización de las cámaras, que permiten al espectador observar sin invadir. La obra invita a pensar sobre el derecho a la elección de cómo morir, cómo respetar las decisiones y cómo lidiar o escapar de las tramas comerciales que rodean a la muerte. Puede ser un punto de partida para pensar cómo preservar la muerte y también cómo cuidar las relaciones y la vida”.



Jurado: Integrado por especialistas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay





FNA - Fondo Nacional de las Artes

Mejor Cortometraje de la Competencia Argentina

Especies de compañía de Juan Renau

Fundamentación del Jurado:

“Por su sensibilidad narrativa, por su arte de dejar andar la historia, por la revelación de su trama y el estilo en el recorrido de la anécdota. Porque la película tiene voz propia”.



Jurado: Jorge Maestro





AADA - Asociación Argentina de Directores de Arte

Premio AADA a Mejor Dirección de Arte de largometraje en Competencia Internacional

Fernanda Chali y equipo por Elena sabe de Anahí Berneri

Fundamentación del Jurado:

“Es nuestra meta hacer visible la tarea del/la Director/a de Arte, tanto en películas de alto como de bajo presupuesto, ya que su trabajo no solo consiste en la construcción de escenografías, o decorados, sino que también participa activamente de las decisiones estéticas que toma junto al Director/a, Productor/a y Director/a de Fotografía, aportando sus conocimientos en el guion, el encuadre, en la decisión de las locaciones e intervención de las mismas, en todo aquello relacionado con la imagen. Y contribuye a dotar a un proyecto cinematográfico, de un lenguaje artístico que lo identifique. En ésta oportunidad, AADA se complace en otorgar el Premio a la Mejor Dirección de Arte a Fernanda Chali y equipo, por su trabajo en Elena sabe de Anahí Berneri. Consideramos que su trabajo acompaña adecuadamente el clima de opresión y decadencia, integrándose a los personajes”.



Jurado: Mariana Sourrouille, Sebastián Serra, Magdalena Peralta Antivero





ADF - Autores de Fotografía Cinematográfica Argentina

Mejor Dirección de Fotografía de la Competencia Internacional

Marcos Rostagno por Las almas de Laura Basombrío

Fundamentación del Jurado:

“En Las almas, los sublimes paisajes de la noche esconden en sus sombras los secretos de una vida. Texturas, bruma, velas y hollín construyen un mundo poético, fantástico, de mitología y fantasmas, en donde la fotografía construye un espacio no sólo onírico, si no también el espacio de la memoria. El relato toma una profundidad y oscuridad narrativa que es acompañado por la fotografía de manera orgánica, sensible, paciente, contemplativa y con muy buenas ideas”.



Jurado: Connie Martin, Franco Cerana, Nicolás Miranda





ADN - Asociación de Directores y Productores de Cine Documental Independiente de Argentina

Premio ADN “Coco Blaustein” a Mejor documental argentino de todas las Competencias

Partió de mí un barco llevándome de Cecilia Kang

Fundamentación del Jurado:

“Los jurados coincidimos de manera unánime que esta película nos permite conocer la comunidad coreana de la Argentina como así también viajar, empaparnos de sus costumbres y nos interpela cuando nos expone la violencia de género sufrida. Nos emociona con el reencuentro de hermanos, y genera conciencia sobre el horror de la esclavitud sexual en la Corea invadida por Japón. Se destaca la sutileza, la delicadeza en su relato y el trato amoroso hacia sus personajes”.



Jurado: Juan Pablo Di Bitonto, Silvina Hermosa, Fito Pochat





SIGNIS - Asociación Católica Mundial para la Comunicación

Premio SIGNIS a Mejor película de la Competencia Internacional

Partió de mí un barco llevándome de Cecilia Kang

Fundamentación del Jurado:

“Por plantear con originalidad y sensibilidad una mirada actual a los desafíos del diálogo intercultural y de las migraciones, junto a un alegato contra la violencia a la mujer. Con profundidad propone temas como la memoria y la lucha por los derechos humanos, valorizando la diversidad cultural en la comunidad humana”.



Jurado: Isabel Gatti, Pablo De Vita, Nicolás Fabiani





AAC - Asociación Argentina de Coloristas Audiovisuales

Premio AAC al Mejor tratamiento de color en la Competencia Argentina

Gonzalo Greco por Vera y el placer de los otros de Romina Tamburello y Federico Actis

Fundamentación del Jurado:

“Por como acompaña el relato con una propuesta de imagen intimista y a la vez actual y moderna. Creando climas de frescura y sensualidad a la exploración de la sexualidad en la adolescencia. A su vez destacamos el valor de una producción cinematográfica federal”.



Mención Especial: Gustavo Biazzi por Adentro mío estoy bailando de Leandro Koch y Paloma Schachmann

Fundamentación del Jurado:

“Por la precisión con que relata el viaje que emprenden los realizadores en búsqueda de una cultura que se desarrolla a lo largo de diferentes lugares, tiempos y realidades; hilvanando diferentes formatos y materiales fílmicos y fotográficos de manera orgánica al relato”.



Jurado: Jorge Alberto Acevedo, Eduardo Sierra, Eloísa Yankelevich

La 38° edición volvió a contar con una gran asistencia del público.

Laura Basombrío porFundamentación del Jurado:“Por un montaje que, en su precisa elección de planos y su duración, junto con un diseño sonoro que potencia la bellísima fotografía de paisajes ancestrales, construye una experiencia onírica, mística, profundamente personal y universal. Es allí, en la magia de ese universo que crea la edición, donde entendemos que el relato de la protagonista es también la historia universal de la lucha feminista. Gracias a un montaje magistral, que le da voz a una mujer que en su historia personal interpela a la de todas las mujeres, este documental es un testimonio de que eso es posible”.Jurado: Mariana Quiroga Bertone (Argentina), Gina Giudicelli (República Dominicana), Adriana Martínez (México)de Paula HernándezFundamentación del Jurado:“Por alcanzar un climax potente y opresivo para narrar dos historias a modo de un thriller, poniendo en discurso diferentes modos de percibir el mundo. Dando origen a una pelea generacional, que es también un tema propio de la filmografía de Hernández, que recupera en esta adaptación impecable de la novela homónima de Selva Almada”.de Laura BasombríoFundamentación del Jurado:“Por proponernos un viaje tan místico como terrenal por los paisajes oníricos y ancestrales del noroeste argentino, donde la voz de una mujer se interroga existencialmente sobre la vida y la muerte, sobre el trabajo, la tierra y su comunidad. Todo esto a través de una fotografía y una música que nos atrapa desde la primera hasta la última escena permitiéndonos vivir una experiencia cercana al éxtasis”.Jurado: Annamaria Muchnik, Sabrina Farji, Blanca Maria Monzónde Renée Nader Messora y João SalavizaFundamentación del Jurado:“Por haber logrado una profunda inmersión en una problemática urgente, generando una pieza única de gran belleza”.Jurado: Vanesa Pagani, Noemí Fuhrer, Javier Díazde Martín BenchimolFundamentación del Jurado:“Por sus atributos en la manera de abordar y transmitir con simpleza las relaciones familiares y la vida rural, con sus cotidianos y sus problemáticas a través de una composición técnica, visual y sonora coherente a la altura del relato”.Jurado: Constanza Buchanan, Felipe Alcalde, Luis Borquezde Marco PanatonicFundamentación del Jurado:“Por su factura técnica y el talentoso trabajo en el tratamiento visual que con simpleza y solidez da cuenta de la problemática que aborda. Se destaca el manejo de la duración de los planos que permite al espectador introducirse en el mundo de los personajes de modo imperceptible.realiza aportes desde varias capas de significado que, a partir de los elementos de la trama, la dirección de actores, la selección de las locaciones y el uso del idioma quechua, retrata la relación entre distintos mundos culturales en nuestra región”.de Ingrid PokropekFundamentación del Jurado:"Por un enriquecido relato con tonos de fantástico, lleno de azares y juegos de interpretación que nos conducen a una interesante búsqueda de significado a los cambios, vicisitudes y vibraciones, que como antena atraviesan la protagonista, brindándonos un retrato psicológico y profundo de la compleja transición de la niñez a la adolescencia”.Jurado: Jorge Martínez, Juan Carlos Veiga, Anabella SpezialeNicolás Herzog, Leandro Aste y Guillermo Saredo porde Nicolás HerzogFundamentación del Jurado:“Se destacan la creatividad formal y narrativa del montaje para lograr construir una estructura dramática eficaz y emotiva, articulando armónicamente elementos ambiguos y difusos, personajes, diálogos y situaciones no claramente ficcionales ni documentales. Destacamos el uso lúdico del corte, las elipsis, la música y demás recursos formales, alcanzando un resultado estético atrapante”.: Rosario Suárez porde Paula HernándezFundamentación del Jurado:“Por lograr potenciar la expresividad del material a través del manejo del ritmo y la temporalidad, la dosificación de planos, miradas y diálogos, contribuyendo a la construcción de una estructura intrigante y compleja”.Jurado: Liliana Nadal, José Manuel “Copi” Streger, Alejo Santosde Luis FedericoFundamentación del Jurado:“Por su potencia visual y tratamiento cinematográfico para llevar a la pantalla los poemas del poeta popular, dibujante, performer y activista por la visibilización LGTTTBIQ: Josue Marcos Belmonte. Teje de manera magistral temas fundamentales como el amor, la marginalidad, la disidencia sexual y la violencia policial a través de una narrativa que combina elementos visuales, sonoros y estéticos, transportando al espectador al mundo poético del artista”.Jurado: Federico Ambrosis, Alejandro R. González, Valeria Bogginode Betania Cappato y Adrián SuárezFundamentación del Jurado:“De manera unánime el jurado otorga al relato el galardón por la sutileza de su expresión poética, el cuidadoso tratamiento estético para lograr climas sugerentes, y por su sensibilidad al mostrar el amor fraterno con una dirección de actrices poseedoras de un amplio registro interpretativo. Decisiones formales cargadas de significado que no necesitan de más explicitación”.de Germán ScelsoJurado: Marcela Gamberini, Hugo Sánchez, Josefina Sartorade Betania Cappato y Adrián SuárezJurado: Fernando Salem, Manuel Ferrari, Alessia ChiesaCatriel Vildosola porde Paula HernándezFundamentación del Jurado:"El trabajo de Catriel Vildosola ense destaca por un admirable diseño sonoro que se distingue por su equilibrio, dinamismo, profundidad y detalle. Logrando de manera excepcional una perspectiva espacial que provoca una inmersión sonora única. El sonido apoya la estructura narrativa de la película de manera orgánica. Los diálogos no se imponen por encima del resto de los elementos sino que se integran con destreza y sutileza en el conjunto sonoro. La precisión en la elección del foley y los efectos, ayudan a que percibamos los objetos en su materialidad y calidez. Los ambientes y sus fuera de campo son profundos, llenos de elementos y detalles. El espectador queda inmerso en la película, se sienta parte de cada escena y conecta profundamente con los personajes y la trama”.: Lucas Page porde Laura BasombríoFundamentación del Jurado:construye un mundo sonoro con pocos elementos muy bien equilibrados. Trasladándose al espacio del imponente paisaje del desierto y creando un entramado orgánico entre la música y el sonido. Se destaca el cuidadoso trabajo de la voz off, íntima, con una particular cadencia sostenida por variaciones de entonación y apariciones a lo largo del relato. Los elementos sonoros transmiten calma y misterio, invitándonos a entrar en un estado receptivo, que nos conecta con la esencia de la película, las almas”.: Tu Duu-Chih y Tu Tse Kang porde Felipe GálvezFundamentación del Jurado:construye un diseño sonoro arriesgado, impactante y por sobre todo cuestionador. La aproximación conceptual le permite, no necesariamente construir a partir de lo que se ve, sino ampliar espacios de significación. Haciendo un guiño constante hacia el género del western y del nuevo cine latinoamericano. Elige, en algunas escenas, un acercamiento sonoro hiperrealista que logra una fuerte experiencia sensorial. La construcción de ambientes altamente elaborados, yuxtapuestos con espacialidades silenciosas, producen un efecto de vaciamiento que combinado con efectos muy presentes genera un clima irreal.se permite una gran libertad imposible de encasillar”.Jurado: Virginia Scaro, Roberta Ainstein, Gerardo Kalmarde Luis FedericoFundamentación del Jurado:“Porque el corto propone mucho espacio disponible para la audiodescripción y una poética visual bellísima, muy rica para ser trabajada desde esta herramienta. Aunque cuenta con pocos diálogos, el sonido ambiente habilita posibilidades de traducción mediante la técnica de subtitulado descriptivo y de Lengua de Señas Argentina”.Jurado: Federico Sykes, Fernando Galarraga, María Laura Ramosde Romina Tamburello y Federico ActisFundamentación del Jurado:“El jurado valora la producción federal desde la provincia de Santa Fe, llevada adelante por directora mujer en codirección. Destacamos la clara búsqueda narrativa de una película de temática arriesgada, tratada con delicadeza y apoyada en un trabajo integral de todas las áreas (montaje, sonido, arte). Una actuación fresca y naturalista que permite acompañar al personaje en su exploración y viaje de crecimiento”.Jurado: Inés Moyano, Linda Díaz, Lucas Combinade Anahí BerneriFundamentación del Jurado:“Por haber logrado no solo la empatía entre los personajes, el arte, la luz y los movimientos de cámara sino que también colocaron la historia en tiempo y espacio, siendo congruentes y propositores de posibilidades en el relato de la Película. Del mismo modo encontramos muy interesante el contrapunto entre los espacios amplios y abiertos y los pequeños donde descubrimos la intimidad mas profunda de Elena y su lucha por seguir adelante sola y con esfuerzo contra la adversidad de la ausencia de su hija y su enfermedad”.Jurado: Alejandro Bresciani, Mariel Cecilia Gómez, Andrés KurfirstEugenia Alonso porde Betania Cappato y Adrián SuárezFundamentación del Jurado:“Creemos que su composición es muy valorada y el desarrollo de su personaje en conjunción con el personaje de la hermana (Julieta Vallina) logran momentos muy conmovedores”.Julián Larquier Tellarini porde Camila FabbriFundamentación del Jurado:“Creemos que su composición logra un arco con mucha sensibilidad y las transiciones del personaje tienen gran efectividad en el desarrollo del film”.Jurado: Eugenia Guerty, Sergio Surraco, Adriana Saloniade Martín BenchimolFundamentación del Jurado:“Por la sutil observación documental de dos mujeres y sus dilemas convertidas en personajes genuinos a través del entramado narrativo-dramático que da cuenta de la defensa de los principios, de la identidad, de los deseos”.Jurado: Martín Salinas, Salvador Valverde, Luisa Irene IckowiczMartín Benchimol porJurado: Lorena Muñoz, Jorge Bechara, Franca González