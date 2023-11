Atlético MdP y Norte, con todo abierto para la revancha

Todo puede pasar. Atlético y Norte no se sacaron ventajas y en 14 días definirán el campeón de la temporada. (Fotos: Diego Berrutti)

Todo igual. Cuando en 14 días salgan al "José Maria Minella" nuevamente para disputar la revancha, será cómo si fuera una final única, porque Atlético Mar del Plata y Deportivo Norte quedaron en tablas en el encuentro de ida de la definición del Torneo "Emiliano Dibu Martínez". Fue 2 a 2 ante un gran marco y con todo abierto para la vuelta.

La final estuvo a la altura de las expectativas, con un resultado cambiante, emotivo. Un equipo que tomó el protagonismo y el otro que sacó provecho de su especialidad: la pelota parada. El primero que golpeó fue el "decano", cuando Dimas Morales levantó un centro desde la izquierda y Elías Medina la bajó con el pecho y metió un remate cruzado, lejos de las posibilidades de Villalba. El juego se abría a lo que pretendía el "local", porque Norte estaba obligado y podían aparecer espacios para los de buen pie. Sin embargo, el conjunto de Leonardo D'Urso no se desesperó y respondió rápido. En un córner desde la derecha, Mauricio Di Martino anticipó y selló la igualdad para dejar todo como al principio. Todo estaba otra vez como al comienzo y así parecía que se iban a ir al vestuario, pero en otro córner, Iriarte la bajó y Emiliano Fortete, con la especialidad de la casa, cabeceó a la red para mandar a Norte en ventaja al descanso.

Ahora el que parecía que tenía el desarrollo a su favor era la "visita", porque se siente cómodo esperando. Pero lo que no podía lograr en juego elaborado, Atlético Mar del Plata lo consiguió en un tiro libre y una excelsa ejecución de Elías Medina que selló el 2 a 2, a la postre definitivo. El resto fue equilibrado, con dos equipos que querían ganarlo pero, sobre todo, no querían perderlo. Entonces no arriesgaron más de la cuenta, saben que quedan 90' y ahí se definirá el nuevo campeón del fútbol marplatense. Pero para eso habrá que esperar 14 días más.

Síntesis

Atlético Mar del Plata (2): Sebastián Nieto; Cristian Álvarez, Martín Santa Cruz, Emiliano Rodríguez y Dimas Morales; Enzo Vértiz, Matías Sosa y Matías Faguaga; Sebastián Batista; Elías Medina y Marcos Rondanina. DT: Martín Quintas.

Cambios: ST 10' Silvio Vedda por Rondanina y 43' Valdez por Batista.

Deportivo Norte (2): Agustín Villalba; Fermín Iriarte, Emiliano Coppens, Valentino Loscalso, Emiliano Fortete y Enzo Fredes; Agustín Cejas, Joaquín Benítez y Mauricio Di Martino; Adolfo Elía y Jesús Collantes. DT: Leonardo D’ Urso.

Cambios: ST 17' Juan Manuel Ceratto por Benítez y 32' Laureano Vega por Collantes.

Goles: PT 11′ Medina (AMdP), 19′ Di Martino (DN) y 44′ Fortete (DN); ST 7′ Medina (AMdP).

Estadio: José María Minella.

Árbitro: Darío Rojas.