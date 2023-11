Magalí Marazzo hizo otro descargo por la Casa sobre el Arroyo: "Me atacan por cuestiones políticas"

A pesar de que el intendente Guillermo Montenegro le pidió la renuncia, Magalí Marazzo resiste en el cargo como directora municipal del museo Casa sobre el Arroyo. En las últimas horas, la funcionaria realizó un nuevo descargo a través de las redes sociales del museo y aseguró que es víctima de un "ataque político", en medio de la polémica que quedó envuelta esta semana por registrar a su nombre las marcas relativas a la icónica obra de Amancio Williams.

"Yo no tenía las marcas de nada, ni lucre, ni gané nada con esto: como siempre, sólo pierdo para poder hacer mi trabajo", aseguró Marazzo, quien expresó: "Es un dolor muy grande que me ensucien, difamen, agranden y ataquen por cuestiones políticas todo mi esfuerzo y el trabajo que hago de manera digna y profesional".

La actual directora pidió a la sociedad que "aprenda a discernir y no juzgar". "Nunca hice nada malo. Los ataques de la gente que no me conoce, ni conoce esa casa, me duelen", insistió, y justificó sobre su decisión: "Yo no hice más que resguardar los derechos de la casa y el proyecto que, como museóloga y gestora cultural, vengo siguiendo hace 15 años y no tengo forma de resguardar porque no legitiman las carreras y son fáciles de robar".

El descargo de Marazzo en la cuenta de Instagram @casasobreelarroyo.

Si bien el viernes se conoció que Marazzo realizó el traspaso de las marcas relativas a la "Casa del puente" a nombre de la municipalidad, la funcionaria aseguró que intentó hacerlo 48 horas antes pero denunció que en el Ejecutivo buscaron "evitarlo": "Le pedí a la municipalidad ir a firmar allí, y me descompuse el día de la cita. Avisé que iba más tarde, ¡¿y salieron a decir a los medios que no me presenté?! Evitaron por dos días que pudiera firmar la cesión y, ante mi insistencia, me dijeron que fuera donde quisiera".

"Me fui a una escribanía particular, certifiqué la firma del documento que ya les había mandado, y como siempre, pagué de mi bolsillo, igual que pagué todos los insumos para trabajar, productos de limpieza para limpiar la casa, internet para trabajar, etc., los últimos 4 años y como dije, se los llevé a la municipalidad", confirmó.

La polémica

En la base de datos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Argentina, se observaron cinco registros de la marca “Casa Sobre el Arroyo” y cinco de “Casa del Puente” a nombre de Marazzo, con fecha del 12 de octubre de este año y realizados por la gestora Marina Boullosa. Allí también se registró a nombre de la funcionaria el logotipo de la Casa. Los registros sobre cada una de las dos denominaciones con la que se conoce a la obra de Amancio Williams y son de clase 16, 18, 25, 35 y 41, por lo que habilitan la explotación comercial en diferentes rubros.

En los descargos presentados ante el organismo, el gobierno de Montenegro hizo un fuerte pronunciamiento y sostuvo que la funcionaria "claramente se ha excedido en el ejercicio de sus funciones y misiones, violando derechos sociales, económicos y culturales”. “La Municipalidad de General Pueyrredon es la única legalmente habilitada para este registro", se aseguró, y se agregó en las oposiciones: “La solicitante (por Marazzo) carece de interés legítimo, pues no pudo desconocer este hecho toda vez que la misma reviste el cargo de directora de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano y directora del Museo aún cerrado”.

El jueves, el intendente Montenegro le pidió la renuncia a la directora pero hasta ahora no presentó su dimisión al cargo y aún son horas de definiciones. Desde el Ejecutivo, por lo pronto, insisten con que la salida de Magali Marazzo es "inminente". El viernes, además, le solicitaron las claves de las redes sociales del museo pero tampoco se obtuvo una respuesta favorable.