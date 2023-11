Video: el emocionante gesto de un peluquero para personas con cáncer

Ponerse en la piel de otra persona no es sencillo, por más que sea un ejercicio al cual se invite a realizar con liviandad desde lo verbal. Pero hay lugar a intentarlo de corazón y, sea cual fuere el resultado, ponerle el cuerpo y la actitud positiva a una situación particular. O a cualquiera que toque en la vida.

Nelson, dueño de la peluquería "Prohair", de Lamadrid 2259, tomó la iniciativa de cortar el pelo gratis a personas que estén cursando el tratamiento contra el cáncer. No solo eso: también se peló su caballera, como muestra de compromiso. La emoción desborda en una jornada donde se ve el alma.

"Mi iniciativa es la de cortarles el pelo gratis y ayudar con lo que necesiten. Generalmente cuando inician el tratamiento viene el tema de la caída del cabello y es por eso que acceden a cortarse de manera definitiva. Es un momento complicado", le relata con crudeza Nelson a 0223. En su local se presentó una clienta ya conocida. La señora había pedido el mismo corte, por eso Nelson no dudó. "Ya la segunda vez que le corto el pelo. Agarré y me corté con ella, me pelé en símbolo de solidaridad y le dije que voy a empezar a cortarle el pelo a la gente que tiene cáncer", le explicó entre lágrimas el peluquero a este medio.

No es la primera vez que Nelson propone una acción solidaria y de absoluta empatía con la gente. En otra ocasión, les regaló el servicio a quienes se encontraban en situación de calle. "Eso continúa, vienen y se cortan por semana. Un corte de pelo como para poder estar un poco mejor. Por semana capaz que hago unos 15 a 20 cortes de esa gente que está en situación de calle. Es un ayuda", comenta Nelson.

Una ayuda. Una más. Ponerse siempre en el lugar de la otra persona, con las herramientas posibles y la genuina voluntad de ofrecer su tiempo y su trabajo. Nelson ofreció un pedazo de su corazón en un evento sin lujos, sin estridencias, pero con una ayuda real. Bienvenidas estas acciones.