Se realizó con éxito la primera cosecha de palta comercial de Mar del Plata

Mar del Plata dio un gran paso para su continuo desarrollo productivo con la primera recolección de paltas producidas en el distrito de General Pueyrredon, abriendo paso a una nueva industria que potencia la economía y el empleo de la ciudad.

Tal como informó 0223, la producción es llevada a cabo en el emprendimiento denominado La Pilar, ubicado en el kilómetro 15 de la Ruta Provincial 88 de la ciudad de Batán. La especie seleccionada para esta plantación es la variedad hass, por su sabor y conservación en góndola, estimando un rendimiento de 700 kilos. Los primeros productores establecieron una hectárea y media para esta cosecha, y esperan este verano sembrar siete más.

La palta hass es la de mayor consumo y se caracteriza por su piel oscura rugosa. Se espera que la cosecha entre al mercado en temporada y pueda llegar incluso a febrero, coincidiendo con la época de mayor consumo y, en consecuencia mayor demanda, y la época en que hay poca disponibilidad ya que no llega la palta desde Chile y la del norte argentino, además de ser de una variedad no tan demanda por no tener igual sabor.

Las autoridades recorrieron el campo de Mar del Plata que produce la primera palta comercial del distrito. Foto: MGP.

Esta actividad fue declarada de interés productivo en grado de explotación productiva del Partido de General Pueyrredon y contribuirá al incremento del empleo local, el cual será más significativo en tanto se expandan las hectáreas plantadas, no sólo en el requerimiento de mano de obra directa, sino también en las actividades indirectas como servicio de logística, empaque, inversión en movimiento de suelo, construcción de infraestructura y riego.

Asimismo, la Estancia El Boquerón tiene plantadas dos hectáreas y esperan poder empezar a cosechar a partir del 2025. Por otro lado, también se informó que hay tres productores de kiwi que están preparando terreno para palta.

Estuvieron presentes en la actividad el intendente Guillermo Montenegro; el secretario de Desarrollo Productivo e Innovación, Adrián Cónsoli, y los concejales Marina Sanchez Herrero, Angélica González y Agustín Neme.