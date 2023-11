Ayelén Mazzina: "Hasta el momento el Ministerio de las Mujeres no tiene transición"

La transición entre el Gobierno del presidente Alberto Fernández y el presidente electo Javier Milei se desarrolla con normalidad a excepción del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación en el que aún no se dio comienzo a as reuniones.

En diálogo con 0223, Mazzina indicó que su cartera "aún no comenzó la transición y no sabemos qué es lo que va a suceder". "El presidente electo no está de acuerdo con muchas de nuestras luchas y muchas de nuestras militancias", sostuvo la funcionaria.

"Entendemos que las puertas a las familias víctimas de femicidio tienen que estar siempre abiertas. Entendemos que la violencia por razones de género es una cuestión de Estado. Es responsabilidad del Estado. Y por eso lo hemos hecho articuladamente", señaló la ministra.

Según explicó Mazzina, el cierre de la cartera que lleva adelante "estaba dentro también de sus propuestas electorales". "Yo lo único que pido es que simplemente se tome conciencia. Y que no se olvide de todas las personas en situación de violencia de género. Que no se olvide de todos los programas de prevención que tenemos. De las grandes políticas que se hicieron estos cuatro años. De gobiernos nacionales y populares. Que podemos tener muchas diferencias", pidió.

"La violencia de género no tiene color político. Hemos acompañado a más de 1.800.000 personas en situación de violencia de género. Y eso se pudo hacer porque hubo un espacio de institucionalidad. Porque con la creación del Ministerio se abrieron otros ministerios. Áreas de género en los distintos municipios. Que tuvimos desafíos por delante. Los tenemos. Que se hicieron las cosas mal. Muchas veces se hicieron las cosas mal. Y en eso también hay que pedir disculpas. Y seguir mirando para adelante. Pero no puede desaparecer una lucho", cerró la funcionaria saliente.

.