Montenegro sobre el aguinaldo de municipales: "Lo van a cobrar"

La elección del nuevo Presidente de la Nación trajo a colación diferentes temas que ocupan y preocupan a Mar del Plata, en el aspecto político fundamentalmente. Los trabajadores municipales se alarmaron frente a las promesas de Milei y evocaron su alerta sobre el cobro de los aguinaldos, en el más próximo de sus reclamos salariales. Frente a eso, Guillermo Montenegro no dejó dudas: "Siempre estamos trabajando y hasta ahora hemos tenido una actitud responsable en todo lo que tiene que ver con la administración de los recursos públicos y eso se va a seguir haciendo. (El aguinaldo) lo van a cobrar", afirmó el Intendente.

Otro de los temas de los cuales se debatió públicamente en los últimos días fue la reducción de los salarios de la planta política marplatense. Incluso, Montenegro aseguró que su sueldo entrará en este paquete de medidas. "Con respecto a mi, la baja del salario va a ser de un 30%. Para el resto de la planta política, de un 20%. Siempre pensando en la eficiencia y sabiendo que son momentos en los que uno tiene que buscar la mayor posibilidad de que los vecinos reciban la mayor cantidad de cosas. Por eso tiene que ser austero el manejo de todo. Desde la no compra de vehículos, la no utilización de fondos para celulares, no viáticos, y seguir en esa línea y ponernos sumamente creativos en todo lo que tiene que ver con el ahorro. Porque eso es lo que significa administrar bien un gobierno de las características nuestras", sostuvo Guillermo Montenegro.

El Intendente brindó estas declaraciones en la relanzamiento de un mayorista en la Ruta 88. En relación, destacó la influencia del empleo privado: "Siempre lo que planteamos es acompañar, hacerlo fácil. Es pensar en el Parque Industrial, cómo las empresas generan y cómo nosotros podemos generar las habilitaciones inmediatas. Cómo trabajás con el sector de la construcción para que hoy tengas empleo en nuestra ciudad. No hay ninguna duda de que es el privado el que tiene que generar el empleo y nosotros facilitarlo, lo hemos venido trabajando en estos cuatro años", dijo Montenegro.

Reducción de salarios: la forma de implementarlo y el destino de los fondos

La búsqueda de austeridad y ahorro, dos términos recurrentes en las alocuciones de las últimas semanas del Intendente, tiene una decisión política de transferir el dinero de las reducciones hacia otros destinos. "Por la forma que establece la Ley Municipal, uno lo dona al gobierno y el gobierno lo afecta. No es que hay fondos afectados sino que va a rentas generales, pero es la única forma que se permite porque si yo me bajara el sueldo, bajaría el de todos los empleados municipales. La forma jurídica que uno encuentra es la donación", aclaró Guillermo Montenegro.

El diálogo con Javier Milei

Siguiendo con la lista de situaciones políticas que trae aparejada la elección del próximo Presidente, las especulaciones sobre cómo serán las relaciones Nación-Provincia-Municipio se comentan día a día en el partido de General Pueyrredon. Claro está, con la diferencia de partidos a cargo de cada jurisdicción. Montenegro no apoyó públicamente a ningún candidato antes del Balotaje y ahora deberá negociar con un gobierno de la Libertad Avanza y otro de Unión por la Patria.

"Lo que estoy viendo es nuestra ciudad, cuáles son nuestras posibilidades, cómo estamos trabajando en generar esto de un gobierno que tenga que ser lo más eficiente para las necesidades que tiene el vecino y saber que es un contexto complejo a nivel nacional y a nivel provincial. Estoy pensando en cuáles son los lugares donde uno puede generar la mayor posibilidad de ahorro para poder cubrir las necesidades de los vecinos", comenzó enfatizando. Y finalizó: "Tenemos un equipo que trabaja la coalición, que trabaja el radicalismo, el Pro, que trabaja el peronismo republicano, que trabaja el gen. Siempre vamos hablando de cuáles son las mejores decisiones que podemos tomar para llevar adelante la responsabilidad que tenemos de gobernar. En definitiva, es la responsabilidad que tenemos todos: trabajar juntos en equipo pensando no solamente en los espacios políticos, sino también en incluir gente que no son de ningún espacio político para poder llevar adelante mejor el gobierno nacional".