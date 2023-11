María Becerra le respondió a la diputada libertaria que propuso una ley para renunciar a la paternidad

La cantante quilmeña, de 22 años, no esquiva las polémicas.

A pocos días de haberse convertido en la primera mujer argentina en vender todas las entradas para un show en el estadio Monumental de River Plate, María Becerra le contestó en medio de un show a la diputada electa libertaria Lilia Lemoine, quien propuso un habilitar la renuncia a la paternidad.

"Esto me cuesta un poco porque es una situación que, lamentablemente, está muy normalizada en el mundo y no debería ser para nada así. Quiero que sepan que, por lo menos en Argentina, siete de cada diez padres no pasan la cuota alimentaria a sus hijos, dejando a madres solteras haciendo todo el trabajo", dijo la cantante en pleno concierto.

Becerra tuvo problemas de sonido en su última presentación en Madrid.

En el mismo sentido, profundizó, fiel a su estilo directo y simple: "Teniendo que trabajar embarazadas, que trabajar con una criatura, que ir a la escuela nocturna, tener que estudiar. Haciéndose cargo completamente solas de una criatura o de más de una criatura". Los fans, que llenaron el concierto, la ovacionaron.

Ante de las elecciones, en una entrevista radial, la entonces candidata a diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, encendió la polémica al proponer que cada hombre tuviera quince días para decidir si quería hacerse cargo de la paternidad del hijo que estaba por venir. "Ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces ¿Por qué los hombres por ley tienen que mantener una criatura?", dijo.

La quilmeña, de 22 años, estuvo de gira por España con "Animal Tour", con el que pasó por las ciudades de Granada, Málaga, Sevilla, Madrid, Valencia y Bilbao. Ahora, "La nena de Argentina" volvió a Madrid para participar de la entrega de premios de Los 40 Music Awards, donde tuvo problemas con el sonido, no se pudo escuchar su mejor versión y recibió cientos de críticas en las redes sociales.

Justamente en esa premiación, Becerra se quedó con el premio a mejor video por "Corazón Vacío", el tema que le dedicó a las madres solteras de la Argentina y de todo el mundo.