Alerta por un nuevo incendio en la ex "Casita Azul": es el tercer siniestro en menos de 2 años

Momentos de tensión se viven por estas horas en las inmediaciones de La Casita Azul, ubicada en 20 de Septiembre entre Santa Cruz y Río Negro debido a un principio de incendio declarado en el emblemático inmueble, poco antes de las 11 de la mañana.

Al lugar llegó alertada por los vecinos una dotación de Bomberos del Cuartel Central que aún permanece en el lugar. Según pudo saber 0223, las llamas se originaron en la parte lateral del inmueble y fue controlado rápidamente por el personal de Bomberos.

Vecinos de la zona aseguran que es el tercer incendio en menos de 2 años y que pese a estar cerrado, el lugar suele ser utilizado por personas en situación de calle que ingresan y hacen uso de las instalaciones, que aseguran "se encuentran abandonadas".

"Yo estaba en mi casa, y veo de golpe humo, entonces me asomo, porque quería descartar si era mi casa o dónde era. Y efectivamente era la casita azul, la famosa casita azul, que se estaba incendiando", dijo en diálogo con 0223, Nora, una de las vecinas del lugar. La mujer alertó que que el interior del inmueble tiene un importante revestimientos de madera. "La combustión es súper, súper rápida y un día se nos puede incendiar nuestra casa", dijo.

Una dotación de bomberos del Cuartel Central sofocó el principio de incendio. Foto: 0223.

De acuerdo al relato de la mujer, no es la primera vez que ocurre un siniestro de estas características. "Lamentablemente no es la primera vez que pasa. Acá hay siempre gente durmiendo. Si no es uno, son dos, si no son dos, son tres. En un momento hubo una familia que se había metido. Lo último era una parejita que estaba adentro de la casa y no sabemos si fueron ellos. No puedo echar culpas porque no lo vimos", admitió.

Para Román, otro de los vecinos colindantes, vivir en la cuadra "es incómodo". "Queremos que alguien se haga cargo, porque quedó abandonado y es como un punto negro porque vos pasas y está todo feo, abandonado, es oscuro, te genera temor", consideró.

"La casita azul": 20 años de horror

El lugar sirvió, durante veinte años, como escenario de una historia de horror en la que confluían mafia, abusos y esclavitud a la vista de muchos y el silencio de tantos otros.

Un centro de explotación, un centro de esclavitud, un centro de prostitución: eso fue la "Casita Azul". Se la bautizó de ese modo por tener ventanas, persianas e incluso algunas paredes internas pintadas de azul. Solía tener diez mujeres, todas mayores de edad, todas extranjeras – la mayoría de Paraguay y Republica Dominicana – y todas atravesadas por la misma biografía: vidas de pobreza, desempleo y falta de oportunidades.

Los proxenetas aprovechaban el alto grado de vulnerabilidad de las víctimas para traerlas al país mediante engaños. Les prometían trabajo y estabilidad pero la ilusión de un futuro próspero se derrumbaba una vez que las chicas llegaban a la ciudad y descubrían que no tenían más destino que el de la servidumbre.

En 2009 comenzó, a raíz de una denuncia de una de las víctimas de trata en la Justicia Federal donde reveló que “solo le permitían salir de la vivienda día por medio y por un período de dos horas”. La misma mujer también aseguró que “en una oportunidad la castigaron por llegar tarde”, por lo que le prohibieron salir del prostíbulo durante una semana entera, la investigación y los allanamientos.

Una dotación de bomberos del Cuartel Central sofocó el principio de incendio. Foto: 0223.

El Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata dictó dos sentencias: la primera se dio en el marco de un juicio abreviado que se celebró en octubre de 2011 y donde fue condenado a cuatro años de prisión un matrimonio que movía los hilos del lugar y que era propietario de la “Casita Azul”. Luego, en mayo de 2014, a partir de otro acuerdo fue condenado un hombre más a tres años de prisión, por tener una participación secundaria en los hechos.

La condena contra los proxenetas Graciela del Valle Carabajal, Eduardo Adolfo Muelas y Marcelo Luciano Muelas fue por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravado por haber sido cometido en forma organizada por más de tres personas, por la pluralidad de víctimas, y por la explotación económica de la prostitución ajena a través del abuso de una relación de autoridad.

En el caso de Marcelo Muelas, se pudo probar que había realizado diversos viajes de corto plazo a Paraguay, lo que confirmó su rol en la organización como “reclutador de mujeres”. En la etapa de instrucción y de juicio también se verificó la vinculación del prostíbulo con un hotel ubicado en San Martín al 4500 – donde varias víctimas fueron alojadas –, cuya propiedad también figuraba a nombre de la pareja condenada.