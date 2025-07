"Parecen de un circo, son terribles saltarines": vecinos de la casona incendiada denuncian que los ocupas siguen entrando

Pasada la preocupación inicial del martes por la madrugada cuando fue necesaria una dotación de bomberos para sofocar el incendio que se generó en la casona ubicada en la esquina de Falucho y Sarmiento, los vecinos de la zona indicaron que las llamas se originaron por personas en situación de calle que, pese al tapiado que realizó el Municipio en la zona, se las ingenian para ingresar a la propiedad.

“Los muchachos siguen entrando al chalet. Pusieron todo un vallado de chapa pero saltan igual. Se meten, tienen necesidad de la calle, hacen fuego, hacen de todo ahí”, aseguraron en diálogo con 0223.

"Defensa civil vino hace dos meses, cambiaron todo el chaperío, pusieron todo nuevo, lo cerraron muy bien, quedó muy bien cerrado. Por eso ahora los changos al no poder ingresar por los costados trepan, tienen una agilidad que es impresionante, creo que para agarrar la pala no tienen esa agilidad, pero para saltar los chaponeses sí, es impresionante cómo los saltan, una facilidad, parecen de un circo los tipos, son terribles saltarines", comentó un vecino de la cuadra.

"Vino la policía, Defensa Civil, estuvieron como cuatro horas los tipos acá haciendo todo eso, y dijimos, bueno, bárbaro, ojalá sea la última. Ya está todo el techo podrido. En cualquier momento se le cae a la gente, y va a ser peor, porque ahí sí vamos a tener más quilombo, porque pobre el que queda abajo de todos esos escombros", señaló.

Según revelaron los vecinos del lugar, la problemática es de vieja data. “Hace años viene pasando esto. Hace dos años se prendió fuego toda la parte de adelante y ahora fue un pequeño incendio que agarraron, deben ser los colchones de ellos o la ropa que tienen”, detallaron.

"Hay muchos robos también, no culpo a esa gente pero desde que está tomada esa casa, la gente por la calle a la noche a cierta hora ya no quiere caminar más, lamentablemente. Obvio que tienen miedo. Todos tenemos miedo porque rompen negocios, suenan alarmas y son de que ellos tienen su necesidad, pero llega un momento que ya no querés ni salir", explicó el vecino.