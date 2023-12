Magistrados y funcionarios tomarán medidas ante la posible suspensión a afiliados de Ioma

Este viernes en la sede del Colegio de Magistrados se realizó una reunión para determinar las medidas a tomar en caso de cesación del convenio de atención con Ioma por parte de las Clínicas de la Ciudad, que podría operar a partir del lunes próximo a la 0 horas.

Las medidas a adoptar por parte del Colegio, serán en forma gradual, pero cubriendo todos los caminos que se deben recorrer antes de avanzar en medidas de otro orden.

Según indicaron fuentes oficiales, durante el encuentro se resolvió hacerle saber a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires el resultado de esta reunión y la preocupación que hay por la posible interrupción en la cobertura para con los asociados al Colegio. También resolvieron informar al Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires como entidad que los nuclea.

Durante la reunión además se acordó solicitar al Consejo Directivo de Ioma la información sobre decisiones que se hayan tomado a raíz del conflicto suscitado con las clínicas de Mar del Plata. También se decidió que en caso de no solucionarse el problema, y que si el día lunes 4 se interrumpiera la cobertura médico asistencial, se diseñará una comunicación interna con los asociados al Colegio, para registrar los problemas generados por la falta de cobertura y que puedan volcar allí, las situaciones médicas que no vean satisfechas, en función de la medida. Además, no se descartó la posibilidad de accionar judicialmente ante el quite de servicios.

Como último paso, decidieron poner en conocimiento de todos los asociados lo conversado en la audiencia realizada en la sede del Colegio, con todas las medidas que se tomarán y la información que surja en próximas horas.