“Voy a ser implacable con los que no funcionen”: Montenegro le marcó la cancha a su gabinete

Grandes cambios se vienen en el gabinete municipal con la llegada de cinco nuevos funcionarios en la primera línea de gestión, el cambio de área de otros dos y la continuidad de los restantes cinco, contemplando las ocho secretaría y cuatro entes descentralizados. Y ante la nueva etapa que comienza, el intendente Guillermo Montenegro le marcó la cancha a los hombres y mujeres que lo acompañarán por los próximos cuatro años: “voy a ser implacable con los que no funcionen”.

Luego de resaltar las medidas de austeridad con la continuidad del descuento del 20% del sueldo a los funcionarios políticos -y un 30% para él mismo-, el jefe comunal planteó las características centrales que busca en quienes les confiará tareas de gestión. “Su rol es cuidar a los que hacen las cosas bien y darles lo mejor. Les voy a exigir cercanía, honestidad y escucha”, remarcó.

En esa línea, les advirtió que "voy a ser implacable con los que no funcionen, los que no estén a la altura o no cumplan con su función, no formarán parte de mi equipo, se les pedirá la renuncia”.

El jueves a la noche, Montenegro anunció los nombres de quienes estarán al frente de las ocho secretarías con que contará su segundo período, como así también los funcionarios que propondrá al Concejo Deliberante para presidir los cuatro entes descentralizados.

Los que continuarán en sus respectivos cargos son solo cinco: Jorge González (Obras y Planeamiento Urbano), Viviana Bernabei (Salud), Vilma Baragiola (Desarrollo Social), Bernardo Martín (Emtur) y Mariano Bowden (Emvial). En tanto, otros dos cambiarán de área: Santiago Bonifatti (Emsur) y Sebastián D´Andrea (Emder). Finalmente, se suman cinco dirigentes: Rodrigo Gonçalves (Seguridad), Mauro Martinelli (en la reformulada Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda), Gustavo Serebrinsky (en la debutante Secretaría de Participación Ciudadana y Descentralización), Fernando Muro (Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada), Fernando Rizzi (Educación).