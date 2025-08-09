El descuento imperdible del 40% que tiene Cuenta DNI: cómo aprovecharlo

Cuenta DNI ofrece todos los días de la semana descuentos y beneficios que pueden aprovechar los más de 10 millones de usuarios de la billetera virtual de Banco Provincia durante todo el mes de agosto, con varios de ellos que tienen vigencia este sábado.

Tres de esos beneficios que hoy podés aprovechar te permiten ahorrar un 40%. Uno de ellos es el de Ferias y mercados: se trata de un 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

En Mar del Plata, este sábado lo podés aprovechar en:

Feria Popular y Artesanal Playa Lobos (de 14 a 18, Inca Huen y Los Narvales).

(de 14 a 18, Inca Huen y Los Narvales). Mercado Bonaerense Hecho en Batán (de 11 a 15, Padre Mujica y 35 Bis).

(de 11 a 15, Padre Mujica y 35 Bis). Productores Agroecológicos MDP (de 17 a 21, Sociedad de Fomento Lobos, Calle 11 y 6).

(de 17 a 21, Sociedad de Fomento Lobos, Calle 11 y 6). Nodo Cooperativa Nuevo Amanecer (Av. J. Peralta Ramos 1699, Libertad 7290, Luro 4180 y Tierra del Fuego 1650).

(Av. J. Peralta Ramos 1699, Libertad 7290, Luro 4180 y Tierra del Fuego 1650). Nodo Almacén UTT (San Martín 3002).

(San Martín 3002). Mercado Bonaerense de Luro y San Juan (de 9 a 18).

(de 9 a 18). Feria Amanecer (de 9 a 13, Tierra del Fuego 1650).

Otro de los beneficios que entra en vigencia este viernes es el de Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. El tope es de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos). También está vigente el de Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga, con un tope de reintegro de $12.000 por mes (equivale a $30.000 en consumos).

Todos los descuentos de agosto de Cuenta DNI

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes de agosto. Tope de $4.000 por persona por semana (equivale a $20.000 en consumos).

Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 9 y 23 agosto. Tope de $6.000 por persona (equivale a $17.000 en consumos).

Ferias y mercados: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

Universidades: 40% de descuentos todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (equivale a $30.000).

Especial Librerías: 10% de descuento todos los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app.