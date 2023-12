Se deroga la Ley de Alquileres con el DNU de Milei: ¿Problema o solución?

En el marco del anuncio del Presidente Javier Milei por cadena nacional por el cual presentó un DNU con 350 reformas para desregularizar la economía, se contempla también la derogación de la Ley de Alquileres.

Uno de los puntos salientes de esta disposición es que las partes involucradas puedan acordar la moneda con la que formalizarán el contrato de alquiler.

Cabe mencionar que la actual Ley de Alquileres fue sancionada en julio de 2020. Desde aquel momento generó, como una de las principales complicaciones, una notoria reducción de la oferta que se fue incrementando con el correr de los meses.

Según el último relevamiento que realizó este medio del mercado en Mar del Plata, los referentes del sector inmobiliario afirmaron que "en la ciudad no hay mercado, no hay propiedades en alquiler". La situación siguió por el mismo camino a pesar de las modificaciones que se implementaron en octubre pasado.

La obligatoriedad de que los contratos de alquiler sean por tres años también contribuyó a que el mercado se achique y a que los propietarios retiren de la oferta sus propiedades. Como efecto dominó se generó además que al reducirse el mercado, los precio se incrementen e incluso que en la ciudad se pongan en oferta propiedades con alquileres formalizados en dólares.

Frente a esta situación, las modificaciones que se implementaron este año redujeron las actualizaciones de los valores cada seis meses y no una vez por año. Esto no sirvió para revertir el panorama desalentador, que no conformó ni a propietarios, ni a inquilinos.

¿Cuáles son los efectos de derogar la Ley de Alquileres?

Como primera medida, los contratos volverán a ser de dos años y no de tres. Se permitirá la dolarización de las mensualidades, como así también actualizar los alquileres bajo cualquier índice, ya sea por el inflacionario, el valor del dólar, de la nafta, entre otros.

Con respecto a las garantías, se podrá pedir una de cualquier tipo y se universaliza el seguro de caución. Por otra parte, los depósitos serán de dos meses como para poder entrar al inmueble y podrán ser en dólares, valores que se podrán devolver a los 60 días de haber finalizado el contrato.

También se contempla que los arreglos de la vivienda correrán por cuenta de los inquilinos, mientras que las expensas también serán responsabilidad de los mismos, ya sean ordinarias o extraordinarias.