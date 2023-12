Chiche Gelblung habló del escandaloso cruce con una panelista, a quien tildó de "nazi" y "antisemita"

Este miércoles, Chiche Gelblung se volvió tendencia tras protagonizar una escandalosa pelea con una da sus panelistas, Tamara Bezares. El periodista discutió con su compañera sobre las maifestaciones del 20 de diciembre y la tildó de "nazi".

A pocas horas del conflicto, el periodista reveló detalles de la discusión cen diálogo con Socios del Espectáculo. "Es un tema que voy a resolver con Tamara. Tengo que revisar el tape y ver qué pasó. No me gustan las malas interpretaciones", le explicó Gelblung al notero.

Luego, continuó diciendo: "Yo no tengo filtro y respeto mucho a Tamara, pero no me gusta discutir sobre el tema antisemitismo. Me pone muy nervioso. En ese sentido, me sentí muy agredido".

"Hay un tema con el antisemitismo que se está poniendo muy pesado", aseguró el periodista.

Entonces, el notero del trece le preguntó directamente sobre Tamara: "¿Sentís que ella es antisemita?. Y el conductor contestó: "No puedo opinar. Te juro que tengo que ver el tape de vuelta".

"Nosotros peleamos, jugamos a eso. No tengo ningún problema con Tamara. Siempre hemos tenido discusiones y de pronto se puede sentir agredida. Si es culpa mía, pediré disculpas. Y si es culpa de ella, que las pida también. Las discusiones sobre el antisemitismo a mí me sacan", concluyó.