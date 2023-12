Chiche Gelblung furioso con una periodista: "No voy a discutir con nazis"

Este miércoles, Chiche Gelblung protagonizó un fuerte cruce con Tamara Bezares, una de las panelsitas de su programa en Crónica. En el marco de la cobertura de las marchas de este 20 de diciembre, los periodistas tuvieron una fuerte discusión que terminó con Bezares dejando el estudio angustiada.

Organizaciones sociales realizan una marcha piquetera este miércoles 20 de diciembre contra el gobierno de Javier Milei desde las 16 horas. Es la primera marcha contra el oficialismo y es la primera vez que se aplicará el "protocolo antipiquete", por lo que desde Crónica TV se estaba cubriendo lo que sucedía durante la jornada.

En el marco de la cobertura, Chiche Gelblun criticó a Raúl Castells por haber marchado con una bandera palestina. "El tema es que si hacen una marcha, como ayer Castells, el boludo de Castells, con una bandera de los palestinos, ese es un boludo, no un nazi", protestó.

"¿Qué queres? Si andan con una bandera de Palestina...Ni tienen idea", agregó Gleblung.

"Yo no etiqueto a la gente. Pero la izquierda argentina se volvió antisemita", remarcó el conductor. A lo que Bezares le respondió: "Eso decís vos".

En ese momento, la conversación se volvió más tensa: "No voy a discutir con vos de eso porque mi límite es el antisemitismo. Te denuncio directamente, mi límite es el antisemitismo".

Mientras la periodista intentaba contestarle, Chiche se enojaba cada vez más y no le permitía hablar: "No tengo tolerancia, yo perdí a mi familia en el gueto de Varsovia. A mí no me vas a decir lo que es el antisemitismo. 40 personas de mi familia murieron, así que eso no se discute en el programa. Se terminó. No tengo humor para eso. Basta, se terminó el tema, vos no podés hablar de esto. Conmigo no vas a discutir de eso porque sos ignorante".

"No, hasta acá llegamos", dijo Bezares indignada. "Si, hasta acá llegamos, como Massa. No voy a discutir con Nazis. Con antisemitas no discuto".