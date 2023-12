Estefi Berardi fulminó a Fátima Florez por su imitación a Javier Milei: "La peor que hizo en su vida"

Fátima Florez debutó en la temporada teatral 2024 este martes 26 de diciembre, con un novedoso espectáculo titulado "Fátima 100%". Sin embargo, su imitación al presidente de la Nación, Javier Milei, dio lugar a numerosas críticas por parte de periodistas del espectáculo, quienes pusieron en cuestionamiento su rendimiento artístico.

En Poco correctos, el Pollo Álvarez le preguntó a Estefi cómo había sido el debut de la humorista, y la panelista fue concisa con su respuesta: "Debutó Fátima Florez. Hizo una imitación nueva que no había hecho antes porque imitó a su pareja, Javier Milei", explicó.

"Dejame decirte, y con todo el amor que le tengo a Fátima porque me parece súper talentosa, pero esta fue la peor imitación que hizo en su vida", declaró sin filtro.

Mientras tanto, la producción mostraba imágenes del debut de la humorista acompañando la declaración de Berardi. "Tengo una lectura urgente de esto", afirmó el Pollo Álvarez. "Yo creo que este personaje, a mí no me gusta, no está logrado, pero para mí, hay que hacerlo".

"Te cuento que a Fátima no le gusta imitar a varones, pero fue una excepción que hizo por esto de que es su pareja, se tienta en un momento de la imitación. Por eso es Iván Ramírez quien hace a los varones en su show", explicó Estefi.

Por su parte, Ángel De Brito también fue tajante con Fátima y afirmó que no le gustó la imitación al presidente de la Nación.

"Es la peor imitación de Fátima", declaró en su cuenta oficial de la red social X.