Eugenio y Culini Weinbaum: "El teatro es nuestra mayor aventura"

Caminaron por la alfombra roja dispuesta para la presentación de la temporada sin despliegue de vestuario, prensa y maquillaje. Pero, ni bien se paran en el banner, se transforman en la figura más buscada por la prensa y el público que se acercó a ver a las celibrities que le ponen color a la temporada estival 2024.

Descontracturados, de remera, bermudas y "panchas", los hermanos Eugenio "Bujía" y Sebastián "Culini" Weinbaum frenan para tomarse una foto y hablar con todos. Son la revelación de la incipiente temporada marplatense. "Ellos juegan de local", los chicanean las actrices de "Perdida mente", el elenco con el que comparten el espacio teatral.

Este martes los hermanos Weinbaum estrenaron "Dos piratas y un tesoro" a sala llena, una propuesta que en su debut reunió generaciones que desde hace años los acompañan en "MDQ para todo el mundo"

"Fue una experiencia tremendamente gratificante, fue increíble. La primera vez teníamos muchos nervios, ansiedad más que nervios, porque nunca nos habíamos subido a un escenario a hacer una obra de teatro. Y ayer nos subimos y empezamos a sentir la devolución de la gente cuando por ahí hacíamos algunos gags, algunos chistes. Y se reían y nos mirábamos con Eugenio nos empezaba a dar ganas de quedarnos ahí", dice Culini en diálogo con 0223.

"Nos empezamos a soltar en el transcurso de la obra y quedamos fascinados, nos encantó. Nos habían dicho, seguramente le va a gustar, pero no nos imaginamos que tanto. Así que bueno, fue una emoción tremenda de esta nueva aventura. La mayor aventura, la mayor aventura. Y hoy estamos ya con ganas de ir corriendo al teatro de nuevo a hacer la segunda, así que estamos fascinados", agrega Eugenio.

Según explica Eugenio, el el proyecto lleva varios años en agenda, pero por diferentes cuestiones no podía concretarse, hasta que el año pasado, Carlos Rottemberg les propuso llevar la obra que era "una locura". " Hace muchos años nos venían diciendo, che, ¿por qué no hacen temporada al Mar de Plata que viven allá? No somos actores, es muy difícil a lo mejor subirte a un escenario e intentar actuar. Y de golpe este año dijimos, ¿por qué no escribimos y tratamos de hacer un MDQ en vivo? Porque no somos actores, pero sabemos hacer de nosotros mismos. Y tratamos de llevar las mismas aventuras que logramos en los viajes, para tratar de llevarlas en el escenario", dice "Bujía".

"El verano pasado nos juntamos hace un año con Carlos Rothenberg y le dijimos, che, Carlos, mirá, tenemos la intención de hacer teatro el Mar de Plata, ¿se puede hacer esto sobre el escenario? No, dice, eso no se puede hacer. ¿Y esto? Tampoco, me dice. ¿Y esto? No, no se puede hacer. Le digo, ¿pero por qué? ¿Está prohibido o es difícil? No, es una locura, nadie te va a prohibir hacerlo. Y logramos hacer prácticamente todo lo que teníamos en mente. Como de golpe, no sé, de golpe nos vamos al lugar de mayor concentración de rayos y relámpagos", cuenta.

En este sentido, "Culini" explica que dentro de "Dos piratas y un tesoro" hay "una pantalla gigante de 40 metros cuadrados, y ahí proyectamos un lugar al cual viajamos, que es el relámpago del Catatumbo. Y después, después de un minuto que mostramos el video, entramos en el escenario con un bote remando y los rayos le caen a la gente, es una locura. Logramos eso, y también a su vez, de golpe terminamos viajando a diferentes lugares como aventuras, y una de las aventuras es ir al espacio, a la luna. Y también logramos hacer, por intermedio de Teatro Negro, junto a Luciano Brindisi. que estamos trabajando con él, está dirigiéndonos, y logramos hacer en Teatro Negro toda la situación de una llegada a la luna, de caminar en la luna, algo realmente increíble, increíble", dice el menor de los Weinbaum.

Si bien la obra tiene un estreno reciente, ya se perfila como uno de los récords de taquilla de la temporada local. Para Eugenio y Culini es una obra que apunta a la familia. "Para nosotros es un placer enorme y algo importantísimo que nos encanta, y siempre apuntamos a eso, es que está hecha para la familia. No es para chicos solos, no es para grandes solos, sino es un lugar donde se puede compartir en familia, pueden ir los hijos con los papás, incluso ayer había tres generaciones que habían ido juntos a verlo, y nos decían, fue un momento increíble. ¡Devuelvan la plata! De a tres, nos decían, fue un momento increíble", detalla Eugenio.

"Es difícil hoy en día, capaz que los chicos están más viendo YouTube, los grandes ven otra cosa por televisión, y no se encuentran en un punto en común. Y haber logrado esto, y que todos la pasen bien, porque así van todos contentos, para nosotros es como tocar el cielo por las manos, es a lo que apuntamos siempre los valores de la familia, de hecho, la obra está hecha en familia, con nuestra hermana, nuestros hermanos, y nos divertimos muchísimo haciéndola en el camino, fue increíble. Así que esto es como la llegada, la meta, pero el camino también es súper gratificante, para nosotros el

éxito es ese, pasarla bien, mientras vamos viajando", agrega Culini.

Sin perder el humor, Eugenio reflexiona: "Muchas veces dicen, ¿Qué es más importante, el destino o el camino? y el camino es lo más importante. Y algo que realmente es importante y nos llena el corazón, es que Herminia, nuestra dulce madre, también está presente, no con un golpe bajo, sino con un homenaje divertido, como a ella le gustaría verlo. Ayer, justamente que fue el estreno, y la verdad que nos sorprendió, estaba el teatro lleno, cuando terminamos, la gente no se iba, se paró, y nos aplaudieron parados", dice

"Les puse chinche en las butacas por eso se pararon para aplaudir", dice Culini entre risas. "Una emoción, una emoción que, te digo, los pelos se nos ponían de punta, no podíamos creer, salimos, nos sacamos fotos con toda la gente, estuvimos más tiempo afuera que en el escenario, prácticamente.

*"Dos piratas y un tesoro" se presenta de martes a domingo a las 22 en el Teatro América, en Luro Corrientes.