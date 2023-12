Patricia Garciarena: "Este año pudimos sumar más ternas"

En el Club Náutico, se realizó este lunes la presentación oficial de la 33° edición de los Premios Lobo de Mar al Deporte y la Cultura que organizan de manera conjunta el Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata y Supermercados Toledo. La presidenta del CPDMDP, Patricia Garciarena, contó las novedades en su primera entrega con ella en el cargo más importante de la entidad.

Respecto a cómo se llega a esta nueva edición, Garciarena explicó que "son 33 años de Lobo de Mar y con mucha ilusión. Este año con la diferencia que pudimos sumar más ternas, así que nosotros re contentos porque hay muchos deportes que piden estar presente en lo que es el premio y a veces no podemos, no tenemos la posibilidad de ampliar por cuestiones que tienen que ver con lo económico y otras cosas más, pero este año sí llegamos a sumar varias ternas, va a haber sorpresas durante la entrega del lunes 11 en el Teatro Colón".

Como cada vez que hay una competencia deportiva fuerte, es un año especial en la entrega. "Fue difícil la elección, va a haber un bloque panamericano y otro parapanamericano, con distinciones a todos los que se pudieron colgar una medalla que es importante. Nos gustaría premiar a todos los que participaron, pero no siemprese puede, por eso en este caso, se les entregará a todos los que sumaron una presea para la ciuda y la delegación nacional. Después estarán las ternas, como siempre, con muchos condimentos importantes con la actividad que hubo en el año en sí", contó "Pato".

Los Lobo de Mar son "el premio más importante que tiene la provincia de Buenos Aires al deporte, al reconocimiento de los deportistas se suma a la cultura también, y es el premio por excelencia, que además da visibilidad a muchos deportes y es una motivación. 33 años no es poco", explicó.

Por último, reconoció lo que le genera en lo personal que son los primeros con ella como presidenta: "Estoy muy contenta, con los nervios lógicos de que todo salga bien, es una responsabilidad. Hace años que estoy en el Círculo, siempre trabajando, he pasado por distintos cargos: cobradora, secretaria, después vicepresidenta y ahora este cargo tan importante. Pero nada sería posibile sin una Comisión Directiva que me apoya mucho, que eso es fundamental porque se trabaja en equipo si no no se logra nada. Me acompaña un buen equipo, José Luis López hizo una maravillosa gestión en estos cuatro años, fundamental para generar un cambio importante, se sumaron muchos socios y el objetivo es seguir sumando. Hay muchas ideas para que el Círculo crezca como Círculo y para dar un poco más también a los colegas, hay varias cosas pensadas para 2024", cerró.

Todas las ternas

Ajedrez: Matías Di Muro, Franco Quesada, Matías Villordo.

Artes Marciales: Tomás Maimone (Taekwondo ITF), Florencia Paciarioni (Taekwondo ITF), Matías Zabaleta (Karate SKIF)

Atletismo: Florencia Borelli, Belén Casetta, Diego Lacamoire.

Básquet: Valentín Lofrano, Santiago Monacchi, Micaela Sancisi.

Beach Volley: Brais Del Coto, Belén Enríquez, Cecilia Peralta

Bochas: Hugo Bazán, Néstor Santos, Nicolás Sian.

Boxeo: Leonel Avila, Franco Ezequiel Acosta, Walter Matías Leiva.

Deporte Adaptado Individual: Matías De Andrade (Para Natación), Facundo Novik (Para Taekwondo) Rodrigo Romero (Boccia), Joaquín Valentinuzzi (Atletismo).

Deporte Adaptado en Equipo: Nahuel Gutiérrez (Fútbol 7 PC), Matías Méndez (Básquet en silla de ruedas), Matías Vera (Fútbol 7 PC).

Deporte Motor Zonal: La competencia finaliza el 10/12 y ahí se darán a conocer a los ternados

Deporte Motor Nacional e Internacional: Gerónimo Gonnet, Marcos Landa, Diego Verriello.

Deportes Acuáticos: Ivo Cassini (Aguas abiertas), Ciro D’Amico (Saltos Ornamentales), Guadalupe García Kraglievich (Natación Artística)

Fútbol: Emiliano Fortete, Elias Medina, Facundo Pensa, Ainara Rincón, Ayelén Sánchez

Gimnasia Artística: María Dolores Carregal, Lara Demársico, Nicole Iribarne Aparicio

Golf: Iara Martín, Gonzalo Ramacciotti, Joaquín Rodríguez Consoli

Handball: Sofía Bresanello, Facundo Dolce (Once Unidos), Julián Verón.

Hockey: Agustina Álvarez, David Ardusso, Agustina Fernández Fantini.

Judo: Victoria Delvecchio Iacaruso, Matteo Valentín Etchechury, Brisa Celeste Suárez

Karate: Agustin Farah, Tiziano Ferrari, Aylen Yardin.

Karting: La competencia finaliza el 10/12 y ahí se darán a conocer a los ternados

Natación: Guido Buscaglia, Guillermina Ruggiero, Ulises Saravia

Pádel: Tomás Alaimo, Luca Bengoa, Luca Cortese.

Patín: Sebastián Corral (Patín Artístico), Ken Kuwada (Patín Carrera), Maximiliano Solano (Roller Derby).

Remo: Clara Galfre, Julieta Gonzalez Ricciutti, Agustín Scenna.

Rugby: Joaquín García Argibay, Ignacio Osorno, Santiago Rodríguez

Squash: Federico Cioffi, Segundo Portabales, Leandro Romiglio.

Surf: Ignacio Gundesen, Ornella Pellizzari, Leandro Usuna

SUP: Natalia de la Lama, Juliana González, Fabrizio Rondinara

Taekwondo: Nahuel Leonardo Barbero, Lucas Nicolás Fernández, Antonella Soledad Mattei.

Tenis: Fernando Cavallo, Francisco Comesaña, Solana Sierra

Tenis de Mesa: Tomás Costantini, Camila Pérez, Tobías Saisi.

Triatlón: Ivan Anzaldo, Clara Debiassi, Tiago Muñoz

Vela: Lucas Contardi (Clase ILCA 4), Juana Escalante y Santiago Palkin (Clase 29er), Martina y Trinidad Silva (Clase Lightning)

Vóley: Brais del Coto, Nicolas Richards, Mauro Zelayeta

Lobo de Mar a la Trayectoria

Dirigente: Javier Curilen (Ajedrez)

Árbitro: Cesáreo Morales (Boxeo)

Técnico: Juan Carlos Eito (Fútbol)

Periodista Deportivo Local: Julia Caro

Deportista: Rubén Priede (Ciclismo)

Distinciones Especiales

• Medallistas Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023

• Juan Esnaider - Fútbol

• Marcos Siebert - Automovilismo

• Juan Manuel Díaz - Padel

• Alejandro Dillet - Tenis

• Unión - Básquet (campeon de la Liga Federal)