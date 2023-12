L-Gante preocupa a su entorno con un fuerte video: "Si alguien tiene ganas de matarse, sigan adelante como yo"

A través de sus historias de Instagram, el cantante de cumbia Elián Valenzuela - conocido como L-Gante - compartió un mensaje fuerte para sus seguidores: "si alguien tiene ganas de matarse, de no existir más, no se dé por vencido y dele para adelante como hago yo en este momento", expresó. Luego de un año duro para el cantante, entre excarcelaciones y abogados, L-Gante se expresó sobre la salud mental y le brindó un mensaje a sus seguidores.

De esta manera, el cantante reveló que no está pasando por un buen momento y dedicó un espacio en su plataforma para hablar sobre salud mental, depresión, y sobre seguir adelante a pesar de todo, dandole aliento a las personas que también sufren por su salud mental. A su vez, encendió una alarma para quienes lo siguien y quienes forman parte de su entorno, y generó preocupación por su estado emocional.

“Si alguien tiene ganas de matarse, de no existir más, o algo similar a esa depresión. No se dé por vencido y dele para adelante. Así como hago yo en este mismísimo momento”, dijo el cantante de cumbia 420, visiblemente angustiado.

La salud mental en boca de los artistas del momento

El mensaje de L-Gante aparece además en sintonía con las declaraciones de Duki, su colega, quien habló de salud mental hace unos días en el marco de sus primeros shows en el Monumental. Mauro Ezequiel Lombardo, conocido como Duki se refirió varias veces a su angustia y tristeza, antes y durante los shows más importantes de su carrera hasta hoy.

"La tristeza no es un momento feo, no es un sentimiento feo. Sí, nos duele, pero la tristeza nos hace fuertes, no está mal sentirse triste", comenzó diciendo en el show. Luego, se refirió a su emoción en una conferencia de prensa."El otro día me levanté de la conferencia triste porque estaba angustiado y había gente que comentaba ´uy este pibe es multimillonario, no le falta nada'. No importa cuánta plata tengo, lo que importa es cómo te sentís por adentro. Si estás triste, hablalo, contalo, decíselo a la gente, no tengan miedo a estar tristes", enfatizó.

Con su contundente mensaje en redes, L-Gante se suma a la vizibilización de la depresión y la tristeza, incitando a sus seguidores a hacer lo mismo, y "darle para adelante" como lo debe hacer él en este momento.