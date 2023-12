El guiño de Elon Musk a Milei y la respuesta del libertario: "Tenemos que hablar"

Elon Musk, CEO de Tesla y dueño de X, ex Twitter, envió un nuevo guiño al presidente electo Javier Milei y consiguió la cálida respuesta del libertario.

A través de su cuenta oficial, el magnate sudafricano-canadiense-estadounidense publicó un fragmento de una entrevista que brindó el fundador de La Libertad Avanza en repudio al concepto de justicia social. Milei aprovechó para citar la publicación y expresar: "Tenemos que hablar, Elon".

En la pieza audiovisual que cuenta con la marca de agua “Milei explains economics”, el reciente electo mandatario recuperó una cita del economista Milton Friedman: “Cuando vos ponés la igualdad por encima de la libertad, no terminás consiguiendo ninguna de las dos”. Por el contrario, señaló que “cuando ponés a la libertad por encima de la igualdad, conseguís muchas de ambas”.

También evocó a otro teórico, John Stuart Mill, que planteó que "una sociedad donde hace tanto hincapié en la igualdad a la poste se vuelve una sociedad de saqueadores y se hunde". "Es la historia de la Argentina. El punto es que la justicia social es injusta, no hay nada más injusto que eso", se lo escucha expresar al libertario.

En la misma línea destacó que "el gran logro del liberalismo es haber logrado la igualdad ante la ley" y resaltó: "Cuando vas por el tema de la justicia social que es la redistribución del ingreso, lo que haces es utilizar el aparato represivo del Estado para sacarle al exitoso para distribuir antojadizamente en función de lo que quiere el que está en la poltrona".

La publicación cosechó más de 125 mil me gusta y fue compartida unas 30 mil veces, incluso por el propio Milei, junto con un breve mensaje: “We need to talk, Elon…”, que se traduce en “tenemos que hablar, Elon”.