Accidente fatal: un colectivo atropelló y mató a un ciclista de 28 años

Un accidente fatal ocurrió en la tarde de este viernes en el barrio porteño de Once, donde un ciclista de 28 años murió tras ser atropellado por un colectivo. El hecho fue en avenida Pueyrredón al 2700, entre Mitre y Rivadavia, en dirección sur hacia esta última arteria.

El joven fue embestido por una unidad de la línea 19 y falleció en el lugar producto del impacto. El colectivo no transportaba pasajeros y permanecía fuera de servicio, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

Tras ser alertados por el siniestro, arribó al lugar personal policial de la Comisaría Vecinal 3A y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (Same), que asistió rápidamente a la víctima, que ya estaba sin signos vitales al momento de su llegada. También se presentó una dotación de Bomberos de la Ciudad.

El hecho provocó un corte total en la zona, lo que mantiene interrumpido el tránsito en un punto de alto flujo vehicular y peatonal. Se trabaja en el lugar para determinar las circunstancias que derivaron en el choque, que terminó con la vida del ciclista. Desde el operativo se recomendó a los conductores buscar vías alternativas para evitar el sector.