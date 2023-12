A un mes de separarse, Emanuel Noir de "Ke Personajes" presentó a su nueva novia

A un mes de su separación de Julieta Farias, el líder de "Ke Personajes" presentó oficialmente a su nueva novia. Se trata de Sophia Ramos, una reconocida modelo de Instagram que cuenta con más de 88 mil seguidores en la plataforma.

A través de sus historias de Instagram, el cantante de cumbia oficializó su relación con la modelo, una joven de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, de donde es oriundo el artista.

Hace unas semanas se dio a conocer la separación de Emanuel Noir, pero el líder de "Ke Personajes" decidió mostrar que finalmente pasó de página y anunció que se encuentra en una nueva relación. El cantante compartió una imagen con su familia con un gran árbol de Navidad. Junto con sus familiares, la modelo posó para la foto que fue compartida en redes posteriormente.

Un rato después, Sophia subió una historia con el cantante en la que se los ve muy enamorados y escribió: “Así de feliz”, junto a un emoji de corazón. Luego, el líder de Ke Personajes compartió la historia en su perfil y escribió “Así me gusta”.

El anuncio de casamiento y la inesperada separación

En octubre de este año, el cantante había anunciado su compromiso con Julieta Farías, pero hace un mes se separaron y el casamiento nunca sucedió. En el programa Córdoba a la siesta (Canal C), la influencer reveló los motivos que los llevaron a la rupturacuando y fue filosa contra el cantante: “Claramente, va a salir a hacerse la víctima”.

“Te soy sincera, no me gustan nada estas cosas ni la tele. Yo sé que mi relación se hizo superviral por la persona con la cual yo estaba, pero tampoco quise salir hablar de por qué nos separamos, claramente él va a salir a hacerse la víctima”, contó Julieta en un audio que le envió a Tomasito Suller, panelista del ciclo.

En el mismo mismo, afirmó que Emanuel Noir le habría sido infiel: “Pienso en la conversación con otra mujer y un montón de cosas que llegó un momento que no aguanté más todo eso”. “Fue eso la separación. Llegó un momento en el que dije ‘yo me voy a valorar y voy a pensar un poco en mí’. Por más enamorada que estuve de él, era hora de hacer lo que yo sentía y sentí que me tenía que ir de esa casa”, agregó.