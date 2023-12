Jonatan Viale quedó afuera de LN+: los motivos, quién lo reemplazará y el enojo del periodista

Jonatan Viale quedó afuera de LN+ y la noticia generó gran repercusión. Por un lado, Jorge Rial detalló el por qué de la salida del periodista, y por otro lado, Ángel de Brito reveló quién será el polémico periodista que tomará el lugar que queda vacante tras la salida de Viale.

Este jueves, Jorge Rial se refirió en Argenzuela a la situación de Jonatan Viale en LN+ y contó: : "No le renovaron el contrato a Jonatan Viale en LN+. Está confirmado. Fuentes importantes me dicen: 'Se le terminó el contrato y el directorio tomó la resolución de no renovárselo'. Cuando pregunto por qué, me dicen: 'Porque no lo querían más'". Además, el periodista de espectáculos insistió en que las tensiones con Eduardo Feinmann habían sido determinantes para que decidieran no renovarle el contrato.

Por otro lado, Ángel De Brito afirmó que Esteban Trebuq es quien ocupará el lugar de Jonatan Viale. "Confirmado: @JonatanViale fuera de @lanacionmas. Y negociando su pase a @todonoticias. El Pelado Trebuq dejaría @A24COM para ocupar la franja de Viale", escribió.

Por su parte, Jonatan Viale se mostro furioso con Rial por dar a conocer la noticia: "No se cuentan las cosas, se guardan hasta que Rial lo cuenta y se me arma un quilombo bárbaro, todo el mundo llamándome", se quejó en diálogo con un móvil de Socios del Espectáculo.

Con relación a Eduardo Feinmann, Viale afirmó: Con Eduardo hay admiración, respeto, lo mismo que digo siempre... Una lástima las discusiones, las boludeces, pero con los meses y los años ya pasará". Además, remarcó que no sabe si seguirá en TN o como contiuará su futuro laboral. En relación con la demanda de Tinelli, el periodista no dio declaraciones, se limitó a explicar que sus abogados no le permiten hablar del tema.