Pidieron la prisión preventiva del hombre que entró a robar a la casa del exsuegro

A partir de la múltiple prueba colectada durante la investigación, el fiscal Mariano Moyano solicitó en las últimas horas la prisión preventiva de Hugo Paredes, el acusado de protagonizar un violento robo en la casa de su ex suegro diez días después de separarse.

El hombre fue detenido por la DDI.

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso 0223, tras la detención que hizo efectiva personal de la DDI, Paredes se negó a declarar en Tribunales. El hombre de 27 años estuvo acompañado por un defensor oficial y no quiso dar su versión de los hechos antes de ser trasladado nuevamente al complejo penitenciario de Batán.

Para el titular de la fiscalía temática de robo a viviendas, no existen dudas acerca de la participación de Paredes en el asalto que un hombre de 59 años sufrió el pasado 10 de enero en su casa. Tal como se informó, tres delincuentes ingresaron, lo golpearon y tras robarle el celular le exigieron la entrega del dinero correspondiente a la jubilación recientemente cobrada.

Con las imágenes de las cámaras de seguridad que aportó una vecina, el denunciante comprobó que los autores eran su ex terno y el ex cuñado de ese hombre, mientras que un tercer sujeto no pudo ser identificado.

Las labores de la DDI permitieron detener a Paredes el lunes pasado y alojarlo en la Unidad Penal 44 de Batán. Tras su negativa a declarar, seguirá en ese lugar a la espera de la resolución de la Justicia de Garantías.